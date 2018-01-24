Госдума может увеличить возраст, в котором государство оказывает поддержку в устройстве на работу не работавшим ранее гражданам, имеющим среднее профессиональное образование, с 20 до 25 лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
По словам авторов документа, их инициатива направлена на помощь молодым специалистам.
"Трудоустройство молодых специалистов всегда связано с определенными трудностями: отсутствием опыта и практических навыков работы, но ожиданием высоких заработков и многим другим", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения предлагается внести в статью 5 "Государственная политика в области содействия занятости населения" и статью 7.2 "Участие органов местного самоуправления в содействии занятости населения" Закона "О занятости населения в Российской Федерации".
Как сообщают авторы проекта, уровень безработицы в январе 2017 года среди молодежи до 25 лет достиг 19%, среди не имеющих опыта трудовой деятельности — 23,1%. "В этом случае молодые люди вынуждены соглашаться на работу не по специальности, чем сводят на нет затраты на образование", — подчеркивается в пояснительной записке.
В статье 5 предлагается указать, что государственная политика в области содействия занятости населения направлена на осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
В статье 7.2 авторы законопроекта предлагают указать, что органы местного самоуправления могут участвовать в организации и финансировании соответствующих мероприятий для временного трудоустройства имеющих профессиональное образование граждан в возрасте до 25 лет.
Комментарии
А почему бы не ввести гос. распределение после окончания ВУЗА как было когда-то в советское время?