Президент России Владимир Путин, выступая на праздновании 95-летия Верховного суда, рассказал, каким должен быть современный судья, сообщает РИА "Новости".
"Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства", - сказал Путин.
По его мнению, только такой судья будет вызывать доверие и повышать авторитет судебной власти в обществе.
Президент добавил, что необходимо отслеживать работающих вместе родственников и бороться с коррупцией.
"Исключена возможность работы родственников в судах, находящихся в процессуальном соподчинении. Совершенствуется практика декларирования доходов кандидата на должность судьи, другие меры противодействия коррупции. И это тоже очень важно, это, безусловно, нужно продолжать дальше", — заключил Путин.
Кроме того, президент предложил ввести новое дисциплинарное наказание для судей: понижение квалификационного класса: "Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса".
По словам главы государства, для введения нового вида наказания необходимо также определить, что является судебной ошибкой, а что — дисциплинарным проступком.
Комментарии
важнейшее качество современного судьи - лояльность и гуттаперчивость по отношению к высокопоставленным клиентам.
Уволена судья Арбитражного суда Саратовской области Татьяна Лескина, принявшая к рассмотрению иск «об отрешении Путина В. В. от занимаемой должности как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей».
Это всё, что нужно знать о независимости судей.
необходимо отслеживать работающих вместе родственников и бороться с коррупцией
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И что на этом моменте его выступления зал не засмеялся?
24.01.2018 06:57
- гость -
необходимо отслеживать работающих вместе родственников и бороться с коррупцией
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И что на этом моменте его выступления зал не засмеялся?
Они сидели с каменными рожами, но внутренне гомерически хохотали
если всё так как он говорит как-же тогда отмазываются пьяные лётчики на БМВ наделавшие трупов.
Смешно и страшно, когда глава государства позволяет себе быть настолько циничным. Продажность и коррумпированность судебной системы нынешнего государства слишком очевидны. "Своим всё, остальным закон"...
24.01.2018 08:40
- гость -
по его мнению именно так и должно быть.
Надо отдать должное нашему Президенту, он последовательно наводит порядок в разных сферах общества и правильно делает, дай Бог ему здоровья и сил, хотя некоторые наши относятся к этому с недоверием, а многие с Запада с враждебностью, ну не нужна им сильная Россия.
P.S. Предвижу реакцию прозападных ботов на мой пост.
24.01.2018 09:00
- гость -
в образовании и здравоохранении такой порядок навели....
стабфонд , вот тоже, грамотно распилили, по своим, чё ему лежать
Месный, подтвердите, что Вы не бот.
Какое название конечной остановки трамвая седьмого маршрута в нашем городе?
24.01.2018 09:32
- гость -
на горе - это кордон с другой стороны когда-то было депо первое, потом маршрут неслабо так продлили и сейчас ездит до депо №3 которое в раёне кристалла.
Я думал, главное людей ненавидеть научиться