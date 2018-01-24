Во время соревнований по национальной борьбе "Гураш" по правилам греко-римской борьбы в Ростовской области произошел небольшой инцидент, пишет LIFE.
На кадрах видео показано, как двое молодых людей борются, используя друг против друга приемы. Как только спортсмен в красной форме смог побороть соперника, на ринг выбежала разгневанная пенсионерка и шлепнула "хулигана" по голове.
Большинство зрителей были возмущены поступком женщины. Оказалось, что заступницей спортсмена в синей форме была бабушка, которой не понравилось, что ее внуку причиняют боль.
Комментарии