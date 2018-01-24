20-летняя Анастасия Трянина, которая в 2017 году претендовала на титул "мисс Екатеринбург", оказалась виновницей ДТП, произошедшего на днях на трассе Екатеринбург — Тюмень, пишет URA.RU.
Трянина за рулем автомобиля Kia не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с "Ладой". Жертвами этой аварии стали молодой человек Анастасии, который находился на пассажирском сиденье, а также водитель и двое пассажиров "Лады", в том числе трехлетний ребенок.
Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации. У нее диагностировали тяжелый ушиб головного мозга, перелом ребер, разрыв печени, разрыв диафрагмы. Она перенесла уже несколько операций.
"По предварительным данным, виновницей ДТП стала 20-летняя девушка — водитель иномарки. Она не учла метеорологических условий, машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1982 года рождения", — прокомментировали в ГИБДД по региону.
По данным местных СМИ, Анастасия — совсем неопытный водитель. На права она сдала только весной 2017 года, а за руль собственной машины села лишь прошлой осенью.
Комментарии
Если не опытный водитель, какого ........ поперлась в таких условиях куда то, головой надо думать, а не ж....
Теперь уже поздно что-либо исправлять.
права насосала!
Погиб молодой человек Анастасии, может зимой в гололед за рулем надо было молодому человеку ехать? А она бы летом потренировалась. Поздно, конечно, теперь рассуждать, остается выразить соболезнование. Красота это хорошо, но и надо учится думать
Тупорылая курица!!!