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Более 30 человек тушили административное здание в Барнауле

, ИА "Амител"
Пожар произошел поздно вечером 23 января

Фото: pixabay.com

Возгорание административного здания произошло поздно вечером во вторник, 23 января, в Центральном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:27. Через 12 минут огонь удалось локализовать, еще через семь минут – ликвидировать.

К тушению пожара привлекались 34 человека, в том числе 11 единиц техники. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.01.2018 08:36
- гость -

Надеюсь, в этот раз ни кто не орал от злости, что его в части забыли?

0  0
24.01.2018 08:44
- гость -

информативненько. Из серии вопросов - "Что? Где? Когда?" - дан ответ на один вопрос- в январе!

0  0
24.01.2018 09:21
- гость -

Кроме тебя никто

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