Возгорание административного здания произошло поздно вечером во вторник, 23 января, в Центральном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:27. Через 12 минут огонь удалось локализовать, еще через семь минут – ликвидировать.
К тушению пожара привлекались 34 человека, в том числе 11 единиц техники.
Комментарии
Надеюсь, в этот раз ни кто не орал от злости, что его в части забыли?
информативненько. Из серии вопросов - "Что? Где? Когда?" - дан ответ на один вопрос- в январе!
Кроме тебя никто