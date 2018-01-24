Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Смерть Сталина" зрители старшего поколения могут воспринять как насмешку над советским прошлым. Об этом пишет ТАСС.
"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми", — отметил глава ведомства.
Также, по его мнению, это будет и глумлением над жертвами сталинских репрессий. При этом Мединский подчеркнул, что в России цензуры нет, но фильм пройдет дополнительную юридическую экспертизу.
Комментарии
В Росси цензуры нет?????
а что есть?
если-бы была то добрая половина коментаторов ..тапочки шили и валили лес на Колыме.
а так пожалуйста изливают желчь и помои свободно.когда хотят и на кого хотят.
А их силой заставляют смотреть этот фильм? Пусть не смотрят раз воспринимают так болезненно.
помешались со своим сралиным
Не понимаю, зачем тратить деньги снимать очередное говно, которое потом да же показать стыдно?
24.01.2018 09:32
Вообще то это иностранный фильм!
24.01.2018 09:32
- гость
Потому, что снять фильм - это не болт выточит на станке. Потому, что у болта есть четкие параметры, а фильм художественный - это творчество, особое восприятие мира режиссером, актерами и т.д. Но вам бесполезно объяснять - "страшно далеки вы от искусства".
Цензуры нет , а цынзура немного есть
да да цензуры у нас нет, но как и всего остального - не для всех