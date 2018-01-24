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Профессор МГУ не стал принимать экзамен у студента в кипе

, ИА "Амител"
В результате экзамен у этого студента принял другой преподаватель

Фото: m.io.ua

Профессор МГУ Вячеслав Бабурин не стал экзаменовать студента, пришедшего на учебное испытание в кипе. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, преподаватель предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории. Однако студент Лев Борода обратился в секретариат с жалобой. Позже у него экзамен принял другой преподаватель. 

Кроме того, по словам Бороды, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом Кипура, преподаватель посоветовал ему "покреститься".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.01.2018 10:04
- гость -

Фу, антисемит! Даже Путин в кипе фотографировался! Но не в знак принадлежности к семитскому народу.

http://my-files.ru/Get/q2795g/1.jpeg/thumb500.jpg

0  0
24.01.2018 10:31
гость

У нас СВЕТСКОЕ государство , кому не нравится - на историческую родину , сейчас всех отпускают .
Кстати в Австралии это государственная политика , и это демократическое государство .

0  0
24.01.2018 10:31
:)

Да всё правильно. Нафик все эти паранджи, хиджабы, кипы...
В университете учатся, молиться - в культовое сооружение.

0  0
24.01.2018 10:39
гость

Этот пост был в 9.22, через час я узнал, что такое кип, не охота было гуглить. Думаю дело не в религии, а в головном уборе, скорее всего и студентке в кокетливой шапочке с пером на экзамене предложили бы шапочку снять

0  0
24.01.2018 10:45
- гость -

Даже Путин в кипе фотографировался!
-----------

На его месте я бы эту шапку совсем не снимал. Очень уж она хорошо маскирует дефекты волосяного покрова.

0  0
24.01.2018 11:06
- гость -

Да всё правильно. Нафик все эти паранджи, хиджабы, кипы...

А крестик носить можно?

0  0
24.01.2018 11:07
- гость -

Ну и правильно, платки, значит, нельзя, а ермолку можно. Универ - светское заведение, где все равны должны быть, за знаниями пришли. Есть много религиозных учебных заведений, есть учебные заведения в странах, где допускается религиозные атрибуты. В чем проблема-то? Не могу понять, зачем все эти конфликты на ровном месте.

0  0
24.01.2018 11:09
- гость -

24.01.2018 11:06
- гость -

Вот крестики, звезды, месяцы, бусы - отличная альтернатива. И в глаза не бросается, и кому надо, заметит.

0  0
24.01.2018 11:10
- гость -

В церковь заходишь-шляпу сыми,в синагогу заходишь-кипу надень,заходишь в аудиторию-этот храм науки-скинь головной убор.

0  0
24.01.2018 11:30
:)


24.01.2018 11:06
- гость -



А крестик носить можно?
____________
Да. Если трусы надеты.

0  0
24.01.2018 11:50
- гость -

Нечего навязывать свои релиозные убеждения образовательным учреждениям.
Пусть идут в религиозные институты.

0  0
24.01.2018 12:04
- гость -

Да. Если трусы надеты.
То есть без трусов - пожалуйста

0  0
24.01.2018 12:35
:)


24.01.2018 12:04
- гость -

То есть без трусов - пожалуйста
_________
Нет трусов - нет крестика.

0  0
24.01.2018 12:36
:)

Какие-то вопросы армянскому радио получаются

0  0
24.01.2018 13:03
гость

Правильно преподаватель сделал, что не стал экзамен принимать.

0  0
24.01.2018 16:46
- гость -

Ну и чего вы расчирикались, сколько миллиардеров русских и сколько евреев?

0  0
24.01.2018 16:47
- гость -


24.01.2018 16:46
- гость -


все евреи?

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