Профессор МГУ Вячеслав Бабурин не стал экзаменовать студента, пришедшего на учебное испытание в кипе. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, преподаватель предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории. Однако студент Лев Борода обратился в секретариат с жалобой. Позже у него экзамен принял другой преподаватель.
Кроме того, по словам Бороды, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом Кипура, преподаватель посоветовал ему "покреститься".
Комментарии
Фу, антисемит! Даже Путин в кипе фотографировался! Но не в знак принадлежности к семитскому народу.
У нас СВЕТСКОЕ государство , кому не нравится - на историческую родину , сейчас всех отпускают .
Кстати в Австралии это государственная политика , и это демократическое государство .
Да всё правильно. Нафик все эти паранджи, хиджабы, кипы...
В университете учатся, молиться - в культовое сооружение.
Этот пост был в 9.22, через час я узнал, что такое кип, не охота было гуглить. Думаю дело не в религии, а в головном уборе, скорее всего и студентке в кокетливой шапочке с пером на экзамене предложили бы шапочку снять
Даже Путин в кипе фотографировался!
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На его месте я бы эту шапку совсем не снимал. Очень уж она хорошо маскирует дефекты волосяного покрова.
Да всё правильно. Нафик все эти паранджи, хиджабы, кипы...
А крестик носить можно?
Ну и правильно, платки, значит, нельзя, а ермолку можно. Универ - светское заведение, где все равны должны быть, за знаниями пришли. Есть много религиозных учебных заведений, есть учебные заведения в странах, где допускается религиозные атрибуты. В чем проблема-то? Не могу понять, зачем все эти конфликты на ровном месте.
24.01.2018 11:06
- гость -
Вот крестики, звезды, месяцы, бусы - отличная альтернатива. И в глаза не бросается, и кому надо, заметит.
В церковь заходишь-шляпу сыми,в синагогу заходишь-кипу надень,заходишь в аудиторию-этот храм науки-скинь головной убор.
24.01.2018 11:06
- гость -
А крестик носить можно?
____________
Да. Если трусы надеты.
Нечего навязывать свои релиозные убеждения образовательным учреждениям.
Пусть идут в религиозные институты.
Да. Если трусы надеты.
То есть без трусов - пожалуйста
24.01.2018 12:04
- гость -
То есть без трусов - пожалуйста
_________
Нет трусов - нет крестика.
Какие-то вопросы армянскому радио получаются
Правильно преподаватель сделал, что не стал экзамен принимать.
Ну и чего вы расчирикались, сколько миллиардеров русских и сколько евреев?
24.01.2018 16:46
- гость -
все евреи?