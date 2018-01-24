Болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны во время Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхенчхане, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет запретил появление на трибунах флагов стран, которые не участвуют в спортивных состязаниях.
Напомним, осенью прошлого года спортсмены из Белоруссии из солидарности к российским легкоатлетам пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Из-за этого у несшего триколор Андрея Фомочкина отозвали аккредитацию.
Как сообщалось ранее, к Олимпиаде не допущены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов.
Комментарии
позор-то какой
зА*рочи этот МОК
Не то слово))) Интересно,что скажет на это самовыдвиженец?
значит надо нести флаг Сербии )))))) И пусть докажут )))))))) а потому случайно перевернуть ))))
09:44 Это ты такой )И мы все такие)))
24.01.2018 09:46
- гость -
а герб с флага куда деть?
24.01.2018 09:48
- гость -, на гражданском флаге нет герба. Сербы частенько просто с триколором на трибунах )))
Позорище, международная организация докатилась до отбирания национальных флагов. Дискриминации по национальному признаку - это фашизм. То есть МОК - это международная фашистская организация. Геополитику в мире определяют русофобские твари, которым предопределено гореть в аду. Сделали из Олимпиады фашистский цирк.
24.01.2018 09:49
- гость -
Они поди просто Российский с диппредставительств снимают)
и хоккеистов
И хоккеистов? Не слышал? А кто, Ковальчук, Гусев? Снимать надо самых крутых, а то порвут всех под нейтральным флагом, будет незадача
Правильно сделали. Ответственность за групповое жульничество должны нести и спортсмены, и власти, и болельщики, да и народ в целом.
Бойкотировать этот фарс против России! Это не Олимпиада, это позорище!
Смотреть не буду !
Вот погодите, встанет Россия с колен и всем покажет.
24.01.2018 09:56
- гость -, на такую реакцию это и рассчитано, что весь мир против нас. С таким справится только сильный политик и все в таком роде. Вы заметили, как быстро мы сдались в этот раз? Вообще просто в новостях сказали и все, вроде как все хорошо ))) Я не удивлюсь, если мы там сами поспособствовали отстранению )))
Надеюсь списки членов МОК и ВАДА ведутся, мало ли как жизнь повернется, говорят при Сталине фашистов по всему миру находили
"Тот, кто между позором и войной, выбирает позор - получит и войну и позор."(с) - Уинстон Черчилль.
Пусть еще потребуют, чтобы спортсмены из России на церемонии открытия ползли на коленях.
Я , кста, уверен, что поползут.
Кто знает, сколько бабла Россия в МОК платит?
Это БЫЛО ИЗВЕСТНО с САМОГО начала ещё с весны прошлого года .Но сми просто сказали это , как бы промеждупрочим , а потом и просто умалчивали .Здесь , в комментах , вам уже это пытались донести , но вы не хотели это слышать .Так что нечего на этой олимпиаде делать без флага , гимна и Родины .
Брехня это все, уже давно опровергли эту информацию!
Приоритеты
- Илья Кочергин, 18 лет, победитель всемир. олимпиады по физике в Цюрихе,обойдя соперников из 90 стран.
Получил за свою победу: ничего
- Вера Бирюкова, 19 лет, олимп.чемпионка в Рио-де-Жанейро в составе сборной по худож.гимнастике
Получила за победу:
7 млн. и BMW
24.01.2018 10:47
- гость -
- Илья Кочергин, 18 лет, победитель всемир. олимпиады по физике в Цюрихе,обойдя соперников из 90 стран.
По допингом наверное всех обошел? Вот ВАДА до него доберется
Рф надо было..."сотрудничать со следствием",а не идти в "глухую отрицаловку"...
Решил умом похвастаться ? , а его , как оказалось , нет .
как мок может запретить болельщикам болеть за страну?
абсурд и издевательство
Илья Кочергин? Ну и зачем платить этому предателю, он все равно уедет работать в америку. А Верочка возможно станет депутатом, очень достойным человеком в России.
Тоже мне , нашел кого сравнивать.
Не удивляйтесь поступкам персонажей, которые сегодня прислуживают этой российской власти. Это не подхалимы и не холуи. Это профессиональные предатели. Придет время и они станут первыми её разоблачителями.
может после этого наши найдут в себе волю отказаться от участия....
24.01.2018 11:00
Патриот России
Какая разница предатель или нет. Если выходец из России, из российской школы, российского двора всех в мире порвал, потом убежал из России. да, он предатель, но все равно приятно, что он всех порвал. Таких кстати не мало и многие из них, убежав, перестают быть чемпионами. Их рвет следующий наш предатель. Может желание убежать из России мотивирует стать чемпионом?
24.01.2018 10:57
777
Давайте представим гипотетическую ситуацию. Возле вашего дома находится продуктовый магазин. Несколько лет вы в него спокойно ходили. Но со временем там вас начали обвешивать, грубить, плевать на спину. Вы продолжите ходить в этот магазин?
Принесите три флага, белый синий и красный. Сядьте друг на другом, разверните каждый свой флаг одновременно, получится наш флаг
24.01.2018 11:00
Патриот России
Если это государство не ценит мозги и готово оплачивать гимнасток, а не ученых, то ученые имеют полное право жить и работать там, где их будут ценить.
24.01.2018 11:09
- гость -
Я нет, но найдутся те, кто за то, чтобы туда сходить, согласны потерпеть. Поэтому и сказали, езжайте, кто хочет. Допускаю, что нашлись и такие спортсмены, кто сказал, засуньте свою Олимпиаду... Каждый сам выбирал, идти в магазин или нет
Российским спортсменам посоветовали пересмотреть вопрос об участии в Олимпийских играх 2018 года из-за отказа Международного олимпийского комитета (МОК) допускать ряд атлетов без объяснения причин. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, слова которого приводит «Интерфакс».
«Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», — заявил Дегтярев, отметив, что «Россию пытались вывести на бойкот Олимпиады» и что все это «попахивает политическим шантажом».
Давайте представим гипотетическую ситуацию. Возле вашего дома находится продуктовый магазин.
А если представить такую ситуацию Вас обманывают и обвешивают абсолютно во всех магазинах, может что то не то именно в вас и куда вы будете ходить за покупками если не захотите меняться.
Принесите три флага, белый синий и красный. Сядьте друг на другом, разверните каждый свой флаг одновременно, получится наш флаг
когда вам плюнут в харю, утритесь и подумайте про божью росу.
24.01.2018 11:11
Думаю
Согласен, только слово "ценить" слишком завуалировано, скажите честно хорошо платить. Проститутка тоже дает тем, кто платит. Понимая это Сталин некоторых хороших простит..те ученых даже в тюрьме держал, чтобы не убежали. Диктатор
24.01.2018 11:16
Патриот России
Вас обманывают и обвешивают абсолютно во всех магазинах, может что то не то именно в вас
Ну да, может вы не той национальности, не того вероисповедания. Это уже не раз было в истории, ничего нового, обыкновенный фашизм. Никогда хорошим не заканчивалось
24.01.2018 11:11
Думаю
Если ты не додумал, что это был сарказм, то тебе надо меньше думать, тебе это не идет.
Но ты сильно не переживай, 80% людей находятся на одном уровне с тобой и выборы президента лишь это подверждают.
24.01.2018 11:22
- гость -
80% людей находятся на одном уровне с тобой
А 20 % на одном уровне с тобой. И не факт, что твой уровень тот, о котором тебе в интернете рассказали. А пацан искренне более за тех, кому здесь мало платят и требует разрешить им уехать туда, где башляют больше
хроники позора
24.01.2018 11:26
гость
Конечно, деньги что-то решают, но как же патриотизм?
" Если вас обвешивают и обманывают абсолютно во всех магазинах , может дело в вас "
_ ???!!!!
А может дело в тех подонках , кто там работает ? Или вы считаете своим правом обвешивать и обманывать всех , кого захотите , это ваш приоритет в жизни ?
1. Обвиняем российских атлетов в допинге
2. Скандалим
3. Запрещаем флаг, гимн и тд.
4. С барского плеча разрешаем выступить под нейтральным флагом
5. За 3 недели до олимпиады снова баним сильнейших атлетов
6. После того как российские атлеты ожидаемо выступят не очень (ибо команду лишили сильнейших звеньев) - орать "Русские не могут без допинга!!!!"
7. Отобрать все медали полученные в ранних олимпиадах, а что мелочиться, даже полученные во время СССР
8. Профит...
Вспоминаю цитату из Стругацких : Э, все дело в том, чтобы научиться правильно утираться. Плюнут тебе в морду, а ты утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там , глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого удовольствие (С)
Тот? Кто междк войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Утрёмся? Лично я за "олимпийских атлетов без родины и флага" болеть не буду. Мы из разных песочниц.
Только Стругацкие не написали про следующий уровень, когда с достоинством и удовольствием уже и не утираются от плевков
24.01.2018 11:44
- гость -
Стругацкие гениальны. Но для начала надо определиться, кто в кого плюнул. Похоже, что МОК плюнул в РФ, но и похоже, что МОК плюнул в конкретных спортсменов. Кто-то утерся и поехал, а кто-то плюнул в МОК и не поехал. Тут все добровольно
благодаря действиям и бездействия нашего правительства скоро русских буду бить и ненавидеть везде. Даже бывшие союзники, уже понимают, что россия заботиться только о деньгах олигархов и в случае чего просто будет молчать в сторонке, пример тому, что происходит с курдами
24.01.2018 11:45
- гость -
Я тоже спортсменов, которые поехали без флага, немного осуждаю, но, если они там без флага всех порвут, против не буду. Боле того, буду доволен. Да, они предатели. Но это наши предатели. А значит пусть рвут и без флага
Вся эта вонь в предверии выборов.
24.01.2018 11:51
- гость -
курды выбрали сша, при чем тут Россия?
а вы спекулируете на теме.
Это же надо так довести страну?! Это нужен талант! голосуйте за путена((((
абсолютно во всех направлениях у нас полный провал!
да уж уникальный народ в уникальной стране...... да нет, просто предатель на предателе, но наших предателей. Стыдоба.Довели народ, уже предателей делят на наших и не наших
Надо их бесить по полной - всем болельщикам выдать толстовки и накидки с фото ВВП которые за границей жутко популярные (+ 4-5 каждому для раздачи на сувениры). В кадрах все трибуны будут а-ля за нас...
24.01.2018 12:07
- гость -
Почему "уже", предатели всегда различались, если под пытками человек не выдержал, то это одно, а если за банку варенья предал, то это другое. Спортсмены поехали без флага, потому что им флаг не разрешили взять. Разрешите, завтра все они будут орать гимн России и махать российскими флагами. Тут не надо вешать ярлыки, типа они гнусные предатели, им позор. Позор такой Олимпиаде
Глядя на страдания вокруг олимпиады, вспоминается история ппо мышей и кактус
Не хотят видеть ваш флаг и слышать гимн? Просто потому что вдруг все стали русофобами? Аяяяй... зато боятся и значит - уважают. Гордитесь собой дальше, в одиночестве.
24.01.2018 09:56
- гость -
Объясните пожалуйста как можно бойкотировать то от чего отстранили?
ну так , пусть несут флаги республик, регионов, раз флаг страны под запретом.Страна-то большая! Пусть покажут то , из чего состоит страна. Что, фантазию не могут включить?
При Путине Россию начали бояться и уважать.
видна степень уважения по унижению
......Осталось болельщикам и болельщицам России надеть исподнее в цветах триколора и дружно устроить этакий flash mob!
24.01.2018 13:44
Виктор Рыбаков_vk
Ну и получат плюху. Необучаемые.
Интересна позиция наших поддерживателей западных санкций, им нравится, что нас дискриминируют по национальному признаку. То есть им нравится, что в мире сейчас правят фашики. Прикольней всего, когда эти фашики рассказывают, почему мы плохие, собственники у нас не те, управленцы не те. А не пошли бы вы фашики? Да, у фашиков сейчас самая мощная экономика, но у Гитлера на начало войны была такая же. И, в принципе, фашиков не более 20 % всего населения. Китай, например, не за них, может и не за нас, но он, как минимум, только за себя.
24.01.2018 13:52
гость
фашики
Значение знаешь?
Ожидаемо.Согласились выступать на унизительных условиях,надо быть готовым что унижать будут и дальше.
24.01.2018 09:55
- гость -
А давай тебя посадим в тюрьму за участие в джехат анусре? М пофиг что нет доказательств
24.01.2018 13:59
- гость -
М пофиг что нет доказательств
А как же показания непосредственного свидетеля\исполнителя Родченкова? Россия же признала и готова была исправлять ошибки!
Внести все руководство МОЕК и WADA в списки членов ИГИЛ (запрещенной в России). От Южной Корее потребовать немедленной выдачи террористов, иначе введения экономических санкций против южнокорейских компаний . Гарантированно, на открытии не будет выступления ни одного из чиновников МОК.
А можно и ввести экономические санкции, против компаний, которые будут рекламировать себя на трассах ОИ, рекламных пауз телевизионных трансляций. Гарантированно, ни большинство компаний откажутся от рекламы. После чего большинство западных каналов откажутся от трансляций ОИ.
Visa и MasterCard тому подтверждения.
Еще можно ввести санкции против компаний, которые будут заключать рекламные контракты с участниками ОИ. Тогда 3/4 западных спортсменов сами не поедут на ОИ, так как после участия у них гарантированно не будет контрактов.
Ну и последнее, можно ввести экономические санкции против компаний, среди акционеров которых есть чиновники МОК и WADA, а так же члены их семей. Причем сделать так, чтобы компании не могли вернуть долю такому акционеру. Только полное аннулирование доли и изъятие всех активов. Гарантированно, ни чиновникам МОК, ни чиновникам WADA не будет дела до ОИ, а Макларена вообще убьют свои же за такую подставу.
Но, боюсь, что гарант опять сопли прожует.
24.01.2018 14:23
- гость -
Ох и манямечтатель)))))
14:23, сказочный ...
24.01.2018 14:32
- гость -
24.01.2018 14:35
- гость -
А два несказочных, а реальных обосновать-то свою позицию могут? Или просто у реальных бомбанула от обиды, что их активных партнеров могут нагнуть и больно... обломать?
24.01.2018 14:44
- гость -
могут нагнуть и больно... обломать?
Кто может нагнуть? путинская россия? кроме своих сограждан она никого не может нагнуть - всем миллиарды прощает и утирается
надо новый флаг придумать, флаг моченоcцев lol
24.01.2018 14:23
- гость -
А можно и ввести экономические санкции, против
Россия может ввести экономические санкции только против своего населения и население будет просить добавки и отпрашиваться в пятницу с работы, что бы пораньше занять очередь))
24.01.2018 14:01
- гость -
США тоже признала, что у них 70 первых спортсменов сидят на допинге и ничего . Ах да. Американское антидопинговое агентство за деньги разрешило же. А тут как на Родчинково завели УГ за вымогательство взятки, так сразу и решил он смотаться. А так, чтобы его там не посадили вот и выдал все без доказательств.
Да и ты под присягой подтвердишь, что Каземир Алмазов лично рукводил захватом Массула и казнью американских солдат, если тебе вместо тюрьмы предложат дом в Сочи и миллион долларов.
14:44, ты столько букв набил в 14:23, столько идей у тебя полезных, вряд ли тебе можно что-то обосновать.
24.01.2018 14:52
- гость -
А тут как на Родчинково завели УГ за вымогательство взятки, так сразу и решил он смотаться.
Какую взятку? А что случилось с его замами?
24.01.2018 13:59
- гость -
24.01.2018 09:55
- гость -
А давай тебя посадим в тюрьму за участие в джехат анусре? М пофиг что нет доказательств
Не, лучше проведем рефик за присоединение прибалтики к России и присоединим, наших там по любому большинство
А ещЁ можно Папуа-Новую Гвинею очаровать.
США тоже признала, что у них 70 первых спортсменов сидят на допинге и ничего .
Надо жрать нормальную фарму, а не бутылки с мочой в вагине прятать и предлагать офицерам вады взятку, когда бутылка выпадет))
"В феврале 2011-го на Родченкова завели дело за незаконное хранение и сбыт 10,8 грамма анаболического стероида оксандролона. Обвинения сняли после госпитализации в психиатрический стационар, где ему поставили диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами."
Всё что нужно знать о РУСАДЕ))
24.01.2018 14:47
- гость -
Visa и MasterCard согласились перенести из Польши и Шведции процессинговые центры в РФ и разместить в ЦБРФ залог равный двухдневному объему операций? Что, не так разве? А ведь помнится, что вы тут писали, что Россия ничего не сможет сделать им. А тут такой облом!
24.01.2018 14:50
- гость -
Ну а пока в ЕС уже третий год падет объемы розничной торговли. Бизнесмены на ZDF жаловались на рекордно низкие продажи в черную пятницу. Банкиры на DW-TV плакали от банкротства четвертого в Германии банка и что работу в банковском секторе потеряли 15000 человек. Польские газеты сообщили уже у 19-ом фермере, который устроил самосожжение на площади перед правительством. Туристы со всего мира делятся ужасами, которые творят испанские фермеры, когда неделями блокируюет проезды к отелям. Про увеличение безработицы в ЕС на 3 миллиона человек можно даже в Finansion Times прочитать.
Но пропутинское СМИ не будет показывать то, до чего довели российские санкции европейцев. А либеральным СМИ такую правду показывать нельзя.
24.01.2018 14:55
- гость -
"Сам дурак" - обоснование только того, кому мозгов не хватает на обоснование.
Не можешь мне, обоснуй другим посетителям Амика. А то вдруг неглупый человек со мной согласиться!
24.01.2018 15:15
- гость
Это просто концентрированный манямирок ольгинца))) Аррряяя паррвале вклочччьа иканомику ЕС!!))
Массаж мозга, а МОК что-ли голосования среди НОК-ов проводил, на тему разрешать или нет российский флаг? Два коррупционера решили, так это не весь мир. Корее так вообще не дали высказаться, пригрозив проведением ОИ в Канаде.
24.01.2018 15:24
- гость -
Корее так вообще не дали высказаться, пригрозив проведением ОИ в Канаде.
Злые, злые пиндосы покоя не дают. Ты не устал врать?
Про увеличение безработицы в ЕС на 3 миллиона человек можно даже в Finansion Times прочитать.
ЭКОНОМИКА, 31 МАЯ, 2016 22:14 1 836
Безработица в Евросоюзе снизилась до уровня 2009 года
Количество безработных в Европейском союзе в апреле 2016 года уменьшилось на 106 тыс. человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 21,2 млн, следует из данных Евростата. При этом в апреле 2015 года безработных в ЕС было на 2 млн больше.
24.01.2018 15:22
Интересно, если тебе ссылки дать на европейские СМИ, ты признаешь, что ты проплаченный тролль или просто тихо слиняешь из темы? Подозреваю, что второе более вероятно.
Тем более, что одному такому как ты ссылку дали, но он взял и слинял из темы, не извинившись за свои клише из методички овальненка.
24.01.2018 15:33
- гость -
Что ты несёшь? Ты наркоман?
24.01.2018 15:29
- гость -
Будь добр, англоязычный вариант и не экономику, а политику.. Март-апрель 17 года.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357265/3-31102017-CP-EN.pdf/cc23432e-f918-4f93-9fe7-0c03badb9792
24.01.2018 15:34
- гость -
Чет у тебя пукан бомбит при моем упоминании ссылок на европейские источники! Ах да, вас же наказывают, если кто-то опровергает фактами вашу позицию. Боишься на штраф от начальства попасть?
Еще раз. Ты готов признать свою неправоту, если я тебе ссылки дам?
Ты точно наркоман...
Сентябрь 2017 года
Уровень безработицы в еврозоне составил 8,9%
ЕС28 - 7,5%
Уровень безработицы в еврозоне (EA19) с поправкой на сезонность составил 8,9% в сентябре 2017 года, по сравнению с 9,0% в
Августе 2017 года и с 9,9% в сентябре 2016 года. Это самый низкий показатель, зарегистрированный в зоне евро с января
В сентябре 2017 года уровень безработицы в ЕС28 составил 7,5%, стабильный по сравнению с августом 2017 года и ниже
с 8,4% в сентябре 2016 года. Это остается самым низким показателем, зарегистрированным в ЕС28 с ноября 2008 года.
данные публикуются Евростатом, статистическим бюро Европейского союза.
По оценкам Евростата, в ЕС28 18,446 млн. Мужчин и женщин, из которых 14,513 млн. Евро были
безработных в сентябре 2017 года. По сравнению с августом 2017 года число безработных сократилось на
116 000 в ЕС28 и на 96 000 евро в зоне евро. По сравнению с сентябрем 2016 года уровень безработицы снизился на 2.076
миллион в ЕС28 и на 1.463 миллиона в зоне евро.
Государства-члены
Среди государств-членов самый низкий уровень безработицы в сентябре 2017 года был зафиксирован на чешском
Республика (2,7%), Германия (3,6%) и Мальта (4,1%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции
(21,0% в июле 2017 года) и Испании (16,7%).
По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился во всех государствах-членах, по которым данные сопоставимы
за исключением Финляндии, где она оставалась стабильной, и Литвы, где она увеличилась (с 7,6% до 7,7%). Самый большой
снижение было зарегистрировано на Кипре (с 13,0% до 10,3%), Испании (с 19,1% до 16,7%) и Греции (от
23,4% до 21,0% в период с июля 2016 года по июль 2017 года).
Хорошо иметь различные методики для подсчета безработицы. EU-19, EU-28, Impost, Social factics...
24.01.2018 15:57
- гость -
Ну и?
24.01.2018 15:57
- гость -
Еще раз. Ты не перевод давай, а оригинал.
Ну и чтобы не быть пустобрехом давай ссылку на методику EA19. Только ты настолько туп, что не сможешь понять, понять почему EU19 и EU28 дают разные данные в одном докладе.
И я таки у тебя третий раз спрашиваю, видео на ZDF смотреть будешь? Польские газеты читать будешь?
24.01.2018 16:08
- гость -
Ты действительно ненормальный. Я же тебе предоставил перевод твоего же документа, что с тобой не так? Какие методики тебе низ спины жгут? Тебе русским по белому написано!
24.01.2018 16:08
- гость -
И я таки у тебя третий раз спрашиваю, видео на ZDF смотреть будешь?
Какое видео на здф? Какие газеты? Где ссылки?
24.01.2018 16:08
- гость -
Безумец, ты графики то смотрел в своей ссылке?
Голосуйте за великого Путена, только он знает куда нас вести!
По данным Европейской комиссии по налогам и таможенному союзу (TAXUD), в первом полугодии 2017 года поступление налогов снизилось еще на 2,7 миллиарда евро и обновило минимум с 2004 года. Из них 1,8 миллиарда евро приходиться на доходы граждан, 2/3 от этой суммы приходится на граждан утративших работу. Это на 18% меньше, чем ожидалось.
Несмотря на оптимистичность результатов, говорить о уменьшении числа граждан ЕС неимеющих официального дохода, не приходиться.
4.01.2018 16:11
- гость -
Ты еще и английский не знаешь, если "рост" перевел как "уровень".
А методики EU19, EU28.
Ну давай, умный ты наш, объясни как же так на один ЕС приходятся две различные цифры по безработицы за один и тот же период.
24.01.2018 16:39
- гость -
Ты, наркоман, сначала выучи как пишется "-ться" и "-тся", потом уже фейки кропай, неуч.
24.01.2018 16:44
- гость -
Ну давай, умный ты наш, объясни как же так на один ЕС приходятся две различные цифры по безработицы за один и тот же период.
А ты ненасытный, сколько тебя ***ом не корми, тебе всё мало!)))
24.01.2018 16:12
- гость -
Где доказательства, что ты не слиняешь из темы, как только тебе будут даны все ссылки, не извинившись? Ты даже это анонимно этого не пообещал, что весьма показательно.
Хочешь увидит ссылки, снимай на камеру свое обещание, выкладывай на ютуб в публичный доступ и давай ссылку сюда.
А для тех, кто не знает, что такое ZDF - ru.wikipedia. org /w iki/ ZDF
Не все, как ты, смотрят Киселева и верят матре своего бога, нaвaльнoогo: "киселеф фсе фрет".
24.01.2018 16:52
- гость -
Где доказательства, что ты не слиняешь из темы, как только тебе будут даны все ссылки, не извинившись? Ты даже это анонимно этого не пообещал, что весьма показательно.
Хочешь увидит ссылки, снимай на камеру свое обещание, выкладывай на ютуб в публичный доступ и давай ссылку сюда.
Ты действительно ненормальный..
От того что в Европе с экономикой не всё в порядке нам дадут на олимпиаде выступить?
24.01.2018 16:56
14
нет наверное, просто тут шизик с руэксперта порвался
24.01.2018 16:48
- гость -
Ну я вижу, что тебя этим самым и перекормили, что ты ты пытаешься его другим впихать. А ведь оно, ***оно, у тебя даже изо рта лезет , коль ты не можешь без хамства общаться!
ОЙ, что это я! Это же у тебя в методички, в главе: как общаться с умным оппонентом написано:"Называй его дeбилoм, тyпицeй, идиoтoм, наpкoмaном, свиньей, ольгинцем, запутинцем, ватником. Только так ты сможешь его уйти из обсуждения. В этом и будет твоя победа над русской свиньей." (Стр 16, абзац 4 снизу.)
Ты победил! Доказывать такому глупому троллю как ты, который сам себе поддакивает, я не буду.
Спасибо плагину для Хрома WhoThisWrote и кейлоггеру Microsoft в Windows, что видно сколько реальных людей в топике. Правда автор плагина думал, что он так вскроет русскую пропаганду, а его используют русские, чтобы ботов и мультиаккаунтных троллей находить.
уфф, Правдофил ты уже совсем кукушкой поехал..
24.01.2018 16:56
14
Нет. Но олешке-троллю стало обидно, что Россия может еще санкции против европейцев ввести, раз он взял и перевел разговор про то, как все плохо от санкций в России и как хорошо в ЕС. Посмотри его коммент в 14:47 и найди кто до него говорил про ЕС.
24.01.2018 17:12
- гость -
Фили тут нет, КвП.
24.01.2018 17:18
- гость -
Фили тут нет, КвП.
КвП тут нет, Филя.
24.01.2018 17:16
- гость -
стало обидно, что Россия может еще санкции против европейцев ввести
Не обидно, а смешно. Я действительно расхохотался))
О, как бомбит у местной публики. Значит, МОК все сделал правильно.
24.01.2018 17:27
- гость -
хыхыхыхххх)) Зачёт.
24.01.2018 17:22
- гость -
кaзимир. ты везде видишь нас. даже в зеркале.
привет из Нью-Йорка.
24.01.2018 17:32
уши правдофила
Я не казимир, я Иосиф
24.01.2018 17:27
- гость -
Бомбит у запутинцев, а разрывается у либерастов.
24.01.2018 17:38
уши правдофила
разрывается
ну если только сердечко от смеха)
24.01.2018 17:33
- гость -
Йосиф Г. везде видет нас, то есть уши правдофила, острое психическое заболевание передающееся половым путем.
вроде болел только кaзимир, тереоб еще и ты. ребята, вы там осторожнее, у вас там гомофобов много.
слушай, а ты куда КвП дел?
24.01.2018 17:44
уши правдофила
Ахах, так это ты ру.банок. А я думаю, чья это спутанная речь. Ты вижу совсем плох,сколько тебе осталось? Жена как? Много солдат ВСУ зарази ...из строя вывела? Как сам?
24.01.2018 17:42
- гость -
у тебя сердечко в сфинкере? my god! ты инопланетянин?
от тебя грохнула так, что у нас все вздрогнули, а потом этот визг, что уши зарезало.
когда у путриотов бомбят, те воют. а тут визг либераста.
24.01.2018 17:47
- гость -
опвньки
а болезнь-то уже мутирует. щас у чела пойдут ведений уш боси, евпатия, ларисы, дядьки, сержа...
24.01.2018 17:55
Так ты представься.
24.01.2018 17:57
- гость -
я пож тим ником посты публиковал с года так 2012-го. по май 2014
или нонанейм, как и ты сейчас.
Нас лупят потому что не сдаем позиций и ущемляем гегемона.
И не надо тут свиристеть про плохого президента.
24.01.2018 18:05
уши правдофила
он онооо кааак!
24.01.2018 18:05
- гость -
любой житель Нью-Йорка скажет, что вас лупят потому, что вы себя очень культурно ведете.
по висе вы только хотели нанести удар, а они уже прогнулись и в шестерки к вам записались. даже банк днр обслуживают.
бей первым Фредди!
24.01.2018 18:10
уши правдофила.
Ну как Федя, нравится тебе крымняш? А ведь в меню еще много блюд, мы еще даже до горячего не дошли.
А что такое днр? Отдельные Территории С Особым Статусом?