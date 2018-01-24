Сотрудники правоохранительных органов задержали двух соучастников нападения на учителя и учеников в школе в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пишет ТАСС.
В Следственном комитете отметили, что одному из них 15 лет, другому — 14. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ведомстве считают, что школьник устроил нападение из-за ненависти к некоторым преподавателям. Кроме этого, у него были конфликты с другими учениками школы.
Что касается соучастников, то они, по версии СКР, помогли нападавшему изготовить бутылку с зажигательной смесью, а также удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.
Напомним, ЧП в этой школе произошло в пятницу, 19 января. Девятиклассник с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Пострадали семь человек. Нападавший был арестован на два месяца.
Комментарии
Малолетние под онки .Теперь должны все трое получить своё сполна , по полной программе , чтобы другим не повадно было . Если не государство , то родители , но государство не должно доводить до самосуда .
Всех на кол показательно, отрубить яйца и рядом повесить.
24.01.2018 11:16
-гость-
Всех на кол показательно, отрубить яйца и рядом повесить.
Яйки-то вам чем помешали? Что за садисткие наклонности? Есть УК, там всё написано.