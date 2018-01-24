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Крупнейший алтайский свинокомплекс намерен выйти из процедуры банкротства

, ИА "Амител"
Речь идет о долге перед Внешэкономбанком в размере 9,8 миллиарда рублей

Фото: uprom.info

Крупнейший в Алтайском крае свинокомплекс "Алтаймясопром" рассчитывает выйти из процедуры банкротства. Предприятие должно Внешэкономбанку 9,8 миллиарда рублей, сообщает "Коммерсантъ-Сибирь".

"В декабре 2017 года на уровне первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова состоялось совещание с представителями банка и предприятия. И руководство предприятия, и банк ориентированы на реструктуризацию долгов „Алтаймясопрома“, дофинансирование проекта и вывод его на полную мощность",— сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Сейчас банк с предприятием разрабатывают модель финансового взаимодействия и производственной деятельности комплекса.

ООО "Алтаймясопром" зарегистрировано в Алтайском крае в 2008 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2016 году составила 887,7 млн руб., чистый убыток — 834,8 млн рублей. Компания с 2012 года реализовывала в Алтайском крае проект крупного свинокомплекса на 300 тысяч голов. В проект вложено 7,9 млрд руб. В эксплуатацию введены первые две очереди комплекса.

Совладелец "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщил изданию, что переговоры с банком продолжаются и решение о реструктуризации примут в феврале.

"Надеемся, что это произойдет. Есть два варианта: или остается старый инвестор, или будет другой. В любом случае в феврале все должно решиться. Проект нужно завершить", - заявил он.

Напомним, что наблюдение в компании введено в сентябре прошлого года до 20 февраля 2018 года.

В пресс-службе ВЭБа сообщили, что банк продолжает судебную работу по взысканию задолженности с компании и ее поручителей.

По оценкам президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, потенциальных инвесторов "Алтаймясопрома" следует искать среди тех игроков рынка, которые развивают инфраструктуру животноводства в Алтайском крае или соседних регионах.

"Территориальная близость активов повышает эффективность их управления. Федеральным игрокам вряд ли будет интересна отдаленная площадка, если их инфраструктура не приближена к этому региону. Теоретически это могут быть такие компании, как, например, Сибирская аграрная группа, имеющая большую географию присутствия", — сообщил Мамиконян.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, производство свинины в России в 2017 году выросло на 6% к уровню 2016 года. Стоимость свинины в прошлом году достигала максимальных значений – 165–168 руб. за кг, в 2016 году была дороже на 5–10 руб. Осенью отмечалось перенасыщение рынка свининой.

По оценкам юристов, сам по себе факт достижения каких-либо договоренностей компании с одним даже очень крупным кредитором может и не привести к прекращению банкротства свинокомплекса.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.01.2018 10:59
- гость -

В проект вложено 7,9 млрд руб. В эксплуатацию введены первые две очереди комплекса

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2016 году составила 887,7 млн руб., чистый убыток — 834,8 млн рублей.

Руководство предприятия, и банк ориентированы на реструктуризацию долгов „Алтаймясопрома“, дофинансирование проекта и вывод его на полную мощность



и сколько вам, ворюгам, ещё миллиардов надо, чтобы свиноферму достроить? Да за такой грабёж для вас одних надо отменить на один день смертную казнь.

0  0
24.01.2018 11:09
Еж

24.01.2018 10:59
- гость -
Что значит "вам, ворюгам,..."? Почему завысить смету затрат на строительство - это не воровство, тащить строй. мат. со стройки - это не воровство, тащить с фермы корма и поросят - это не воровство, но как только доходит до подсчета убытков то виноваты "чинуши", "Путен", "Обама". Да вообщем то виноваты кто угодно, но не мы...

0  0
24.01.2018 11:37
ГАСпром

В путенской ЭрЭф выгодно только в офшор деньги выводить, но ни как не в производство.

0  0
24.01.2018 12:13
Ежу

Конечно, это деревенские на почти 8 мильярдов досок спёрли и на 834 миллиона поросят и кормов. Путин и чинуши ни при чём. Путин вообще до сих пор на прицепе ездит. А
завышенную смету затрат на строительство составлял скотник этой фермы, а подписывала свинарка?

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24.01.2018 13:30
- гость -

Вот чего глупости пишете?
история простая, банальна и, часто повторяющаяся. Начали строить объект, как правило часть денег инвестор, часть бюджет оказывает помощь, но основная доля дает банк под проценты (это его функция), как правило на небольшой период 2-5 года. Идет стройка комплекса, комплекс огромный несколько десятков только свинарников, первая часть свинарников заработала, начала давать отдачу, только между прибылью и выплатами в т.ч. на строительство пока отрицательная разница, во всем мире ситуация стандартна - пролонгирование, т.е. банк продляет кредит на несколько лет, изменяет процентную ставку, и если ты нормально гасишь его и гасишь проценты, проблем нет. Теперь проценты по кредиту упали и существенно, банки требуют погасить кредит полностью, включают штраф, банкротят, в т.ч. и поручителей (как правило физических лиц, забирают залог (а он оценивается в разы дешевле), продают, учредители меняются (как правило становятся близкие к этому банку лица, ведь берут за копейки. Все по закону. Только банки на этом и некоторые частные лица наживаются, остальные страдают. У кого есть поддержка - банки кидают, у кого нет, остаются без штанов

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24.01.2018 15:21
- гость -

ага и причём всё это с 2012 года. Тут прямо нагло воруют, вместе с банкирамигадами. Путин не знает ничего, Кралин не знает, никто ничего не знает, налоги растут вместе с ценами.

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