Альпинистка из Барнаула Марина Танкова покорила одну из высочайших точек мира - Аконкагуа. Вершина находится в Южной Америке.
Группа российских туристов 21 января совершила восхождение на высшую точку южного американского континента – Аконкагуа. В составе экспедиции находилась и спортсменка из Алтайского края.
"Из 10 человек нашей группы на вершину поднялись пятеро. Сурово, холодно, сложно, красиво – так кратко можно охарактеризовать восхождение", — передает сайт "Визиталтай" слова спортсменки Марины Танковой, сотрудника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Экспедиция российских спортсменов началась 5 января и продлится до 27 января.
Аконкагуа расположена на территории Аргентины в провинции Мендоса, в 15 километрах от границы с Чили. Аконкагуа входит в список "Семь вершин".
Отметим, что Аконкагуа - это не только одна из самых высоких гор мира, но и одна из самых ветреных. Температура воздуха на горе колеблется от -10 градусов на высоте 4200 м и до -40 градусов на вершине.
Комментарии
Кому это сейчас интересно))))Завтра у этой Марины найдут какой нибудь мельдоний.....
Температура воздуха на горе колеблется от -10 градусов на высоте 4200 м и до -40 градусов на вершине.
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Тепло там
Марина Молодец. Гордимся и уважаем
много кому интересно, человек преодолевает нереальные сложности чтобы осуществить свою мечту. Этого не понять диванным аналитикам зарабатывающим гемморой
Молодцы!
Молодчина Марина !!!!
гость 9-43 .это был скорее сарказм.
человек преодолевает нереальные сложности чтобы осуществить свою мечту, и умереть в горах молодым. Примеров масса
экспедиция на Эверест стоит от 70 000 у.е. с носа. откуда такие бешеные бабки?
24.01.2018 10:14
- гость -
человек преодолевает нереальные сложности чтобы осуществить свою мечту, и умереть в горах молодым...
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"...И пусть говорят,
Да пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря -
Так лучше, чем от водки или простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденный маршрут..." (С)
24.01.2018 10:18
- гость -
экспедиция на Эверест стоит от 70 000 у.е. с носа. откуда такие бешеные бабки?
_____________
Это не Джомолунгма, это во-первых.
А во-вторых - не бухайте, копите денги.
А в чем смысл? залезть на гору? это смысл жизни и мечта?
что то я таких мечт не понимаю
Молодец, Марина! Гордимся!
24.01.2018 10:31
- гость -
Уж лучше такую мечту иметь, чем после алкашки за Навального выступать.
24.01.2018 10:31
- гость -
А в чем смысл? залезть на гору? это смысл жизни и мечта?
что то я таких мечт не понимаю
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Да и ради бога.
У кого-то мечта - Эверест, у кого-то - полёт на МКС. Кто-то мечтает выспаться. Кому-то грезится своя квартира или новый комп.
Мечты - они разные. Ведь и люди, слава богу, не одинаковые.
....Марины Танковой, сотрудника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.....
На Алтае туризм развили уже, теперь за Южную Америку взялись!
Лучше гор могут быть только горы. Если бы вы попробовали, то поняли бы.
24.01.2018 11:00 да, на Белуху слазила б сначала! правда шаманы не рекомендуют- там уже под горой на кладбище мест нет
24.01.2018 10:37
- гость -
Уж лучше такую мечту иметь, чем после алкашки за Навального выступать.
чем лучше? какая польза людям от этого? какая польза ее семье от этого?
эго потешить?
24.01.2018 11:14
- гость -
А почему тебе от ее мечты должен быть какой то профит? А насчет пользы семье в семье и спрашивай.
24.01.2018 11:16
- гость -
+100500
это ее дело и ее выбор. она в первую очередь себе смогла доказать, что сумела, а не то что некоторые тут, сидят в тепле и пищат считая чужие деньги.
люди с таким мировозрением как 11.16 и 11.20 профукают свою страну и будущее своих детей.
24.01.2018 11:23
- гость -
Обоснуй.
24.01.2018 11:23
- гость -
люди с таким мировозрением как 11.16 и 11.20 профукают свою страну и будущее своих детей.
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Да что там страну - всю Галактику!
Не въезжаю, какая трагическая связь между альпинизмом и экономическим благосостоянием страны.
Не въезжаю, какая трагическая связь между альпинизмом и экономическим благосостоянием страны.
Он сам не въехал в то, что написал.
Каждый как хочет, так и отдыхает, кому то море, кому то горы, кому то диван и телевизор. Отпуск для того и дается чтобы отдохнуть в первую очередь от работы, а каким способом это личное дело каждого. И Амик, в данном случае, правильно делает, что пишет о людях, которые чего то достигли. Мне вот очень интересны новости про людей и их достижения.
От алкоголизма какая польза семье алкоголика?
Не пойму, а чего это любители пива, диванов и пожрать, возбудились? Колбасу отобрали что-ли?
покорила одну из высочайших точек мира
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Аконкагуа в первую сотню высочайших вершин мира точно не входит.
каждый сам за себя - это хорошая тенденция, вымрете в своих норках и не заметите.
экспедиция на Эверест стоит от 70 000 у.е. с носа. откуда такие бешеные бабки?
В Южную Америку дешевле.
Всяк по своему с ума сходит...
вдвое дороже Доминиканы- Восхождение на Аконкагуа с КП
Альпиндустрия. Восхождение на Аконкагуа не представляет
технической сложности – по классическому маршруту путь до
высоты почти 7 тысяч метров проходит практически по
тропе.Никакой технической сложности в классическом маршруте
нет, основная трудность — большая высота и сильный ветер
Экспедиция на Аконкагуа требует, как минимум, 2 недели, при
этом ночевки проходят преимущественно в палатках, а груз выше
базового лагеря участники переносят самостоятельно.
Когда и где:
Январь - февраль 2017, Южная Америка, Аргентина, Мендоса
Перелет в Мендосу через Буэнос - Айрес или Сантьяго
Сроки восхождения: 04 - 21 января, 23 января - 09 февраля, 11 -
28 февраля
Стоимость участия 3 600$
С декабря по март в базовом лагере (на 4200 м) работает web-
камера: aconcaguanow