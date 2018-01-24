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Губернатор Карлин похвалил депутатов АКЗС за возросший профессионализм

, ИА "Амител"
Глава региона встретился с депутатами краевого парламента за два дня до своего отчета

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 23 января провел рабочую встречу с руководителями фракций краевого Законодательного Собрания. В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, его заместитель Сергей Серов, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Приб, руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов и представитель главы региона в АКЗС Антон Васильев.

Предваряя беседу, глава региона Александр Карлин отметил, что встречи с руководителями фракций в краевом парламенте накануне доклада о развитии региона в ушедшем году — уже сформировавшаяся и весьма полезная традиция.

"Традицию работы моих заместителей с полным составом фракций в Заксобрании мы также продолжим. У вас и ваших коллег будет возможность подробно обсудить все темы, в том числе и те, которые мы сегодня затронем. Общение будет весьма полезным для обеих сторон", — констатировал Александр Карлин. Он также отметил возросший профессионализм депутатов краевого парламента.

"По моим ощущениям, вы в большей мере погружены в процессы, которые проходят в экономике и различных отраслях социальной сферы региона. Это видно и по вопросам, которые вы сформулировали в этом году. Такие перемены я отношу на счет большей профессионализации депутатского состава, ведь в прошлом году мы встречались, когда опыт депутатской деятельности у определенной части депутатского корпуса был незначительным, с момента избрания прошло несколько месяцев. Сейчас у депутатов есть возможность более серьезно вникать во многие дела и процессы. С другой стороны, я считаю, используемый сегодня формат правительственного часа в региональном парламенте одинаково полезен всем участникам. Представителям депутатского корпуса он позволяет достаточно оперативно получать информацию по значимым, на ваш взгляд, вопросам. Как мне сообщают, конфронтации на правительственных часах нет, общением стороны удовлетворены, поскольку мои заместители приходят не ругаться, а согласовывать многие наши позиции текущей деятельности с депутатским корпусом", — приводит слова главы региона пресс-служба регионального правительства.

Александр Карлин привел основные статистические данные, характеризующие развитие отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края в 2017 году. Губернатор региона подчеркнул, что список задач, которые предстоит решить в 2018 году, основан на реальных потребностях жителей Алтайского края.

"Не думаю, что у вас сложилось впечатление, что мы витаем в эмпиреях и не знаем реальных потребностей региона. Я сам и мои заместители, министры постоянно бываем в муниципалитетах, на предприятиях и в организациях, встречаемся с людьми. Это позволяет выстраивать результативную работу. Но мы не претендуем и на то, что мы знаем все и вся. Та информация, которую вы представите сегодня, на встречах с моими заместителями и затем на сессии краевого Заксобрания, обязательно будет учтена, мы будем работать, корректируя свои планы с учетом ваших инициатив и предложений", — заявил Александр Карлин.

Депутаты парламента в ответ отметили пользу от правительственного часа. Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова вместе с тем высказала пожелание как можно раньше получать для ознакомления материалы для обсуждения на предстоящей сессии и выразила озабоченность решением кадровых вопросов на уровне муниципалитетов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов отметил конструктивный характер взаимодействия депутатов АКЗС с управленческой командой региона. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов подчеркнул, что депутатский корпус ведет достаточно интенсивный диалог с правительством Алтайского края. Важной задачей Владимир Семенов считает обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Алтайском крае.

Отметим, что встреча с лидерами депутатского корпуса состоялась за двое суток до ежегодного отчета главы региона о работе за 2017 год.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.01.2018 10:58
iOne

0  0
24.01.2018 11:08
МАЛАДОЙ

А У Е сходка

0  0
24.01.2018 11:09
- гость -

До этого они были совсем тупые, а сейчас немного поумнели)))

0  0
24.01.2018 11:41
- гость -

И.С .Крылов.Басня"Кукушка и Петух"))))

0  0
24.01.2018 12:05
- гость -

Не, ну маладэц какой!!! Именно народные избранники - т.н. депутаты должны давать оценку работе губера, а не он им! Но хлопец снисходительно похлопывает пацаков ниже плеча и дает понять, что их нахождение в стенах АКЗС - его заслуга...У них совсем совести и самоуважения нет?

0  0
24.01.2018 12:36
- гость -

А вообще зачем они нужны?

0  0
24.01.2018 13:20
Я

Они профессионально хвалят только друг друга. И воруют.

0  0
24.01.2018 15:23
Ghost

Ответьте зачем нужен АКЗС??? Толку ведь по факту никакого от них, для нашего края хватит за глаза знаний и московских думцов!

0  0
24.01.2018 16:03
- гость -


24.01.2018 15:23
Ghost
Читайте Устав:

"Контролировать исполнение краевых законов, соблюдение порядка распоряжения собственностью Алтайского края.
Утверждать стратегию социально-экономического развития Алтайского края.
Согласовывать кандидата на должность прокурора Алтайского края, назначать на должности и освобождать от должности отдельных должностных лиц Алтайского края.
Принимать решение о недоверии губернатору Алтайского края".
И много еще чего...

0  0
24.01.2018 17:15
- гость -

А давайте их каждые полгода переизбирать ?!

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