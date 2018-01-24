Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей из-за скандального видеоролика, в котором они снялись. Об этом пишет РИА "Новости".
В видеоклипе участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. Сначала они сидят за рабочим столом и пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет". После этого один из них зачитывает несколько "указов губернатора" о необходимости развивать внутренний туризм и о том, что в лесу появились "косматые чудовища".
Потом участники видео начинают пить водку и другой алкоголь, ругаются и показывают различное оружие, а также изображают импровизированный танец у шеста.
Комментируя увольнение чиновников, Берг заявил, что такое решение он принял в первые секунды просмотра клипа. Глава региона подчеркнул, что "такое поведение недостойно государственного служащего".
"Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — отметил губернатор.
Комментарии
Быдло чисто форменное.
наши чиновники чем больше имеют денег тем больше превращаются в скотов
Комментируя увольнение чиновников, Берг заявил, что такое решение он принял в первые секунды просмотра клипа. Глава региона подчеркнул, что "такое поведение недостойно государственного служащего
Ну и дурак. Воровать у вас достойно, а посмеяться над этим-нет. Точно-дурак, уволить Берга надо.
А то ,что в нашей стране возможно ,что такое вот дослуживается до министра не смущает президента и губера.Сам же его и назначал.Быдлом минстром быть не запрещено даже наоборот,запрещено палиться.
Утырки
А может и до чиновников доходит весь комизм положения и они просто этим видео выразили своё отношение к бытию ихнему?
Класс
"Уральские пельмени всё-время похожие номера показывают и ничего-смеёмся. Смешно, потому что они не актёры. жизненно получается. И тут мужики прикололись и что? Ведмедев как-то типа танцевал, а Путин на рояле типа играл, зрители ладошки отбили от восторга. Да и торс Путин демонстрирует регулярно. А Клинтон на саксафоне лабал. Чего к мужикам привязались? Берг, с коррупцией борись, правда, не знаю как это с самим собой бороться.
Ну неумный губернатор. За бухалово на видео он не увольняет, а вот за красивый танец около шеста нет. !!! Возбудился однако или наоборот? ь)))
Интересно. Когда было видео про курсантов, так и писали "курсанты такого-то учебного заведения." А когда видео про чинвников , то пишут " люди, похожие на Тонких и его подчиненных"
фу. ну и рожи
Не, ну а когда наш вождь демонстрировал свое голое старческое тело с крестом на груди вместо партийного билета - это как?!
Ребята открыто стебались над губером и за это поплатились, но видим есть ещё в стране живые люди, не всех подмяла эта братва...
24.01.2018 13:04
- гость -
а у нас запрещено в бога верить?
А в алтайскомкрае разве не также? Не?
24.01.2018 14:06
- гость -
У нас нет, а у членов КПСС - поинтересуйтесь - хлопец из партии не вышел, билет не сдал. Тут как говорится либо крестик либо трусы...
слишком много структур вот и бесятся от безделия.