В Алтайском крае держатся аномальные морозы. Вдобавок к этому утром 24 января на Барнаул и другие города Сибири опустился густой туман. Жители Алтайского края, а также Кемерово, Томска, Новосибирска делятся своими впечатлениями от погоды в социальных сетях.
Мрачное время года. Тридцатиградусный мороз, туман, темнота. Непонятно — то ли 8 утра, то ли 8 вечера. То ли на работу ехать, то ли домой — спать🙂 #новосибирск #морозвновосибирске #мороз #морозноеутро #сибирскиеморозы #туман #минус30 #темно #холодно #всветефонарей #погода #зима #зимнееутро #январь #24января #24января2018 #сибирь
Доброго утра из Алтайского заповедника! Мороз и туман остывающего озера. Яйлю. Фото @wildman.kai #алтайскийзаповедник #телецкоеозеро #яйлю #горныйалтай #республикаалтай #телецкоебезльда #льдаещёнет #январь #мороз #туман #altayskiizapovednik #altaireserve #laketeletskoe #yailu #frost #winter #frostwinter
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Зябко однако.