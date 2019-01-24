Фото: foto-history.livejournal.com, ussr-kruto.ru, 4tololo.ru

24 января во всем мире отмечается День эскимо. В этот день в 1922 году хозяин магазина сладостей в США Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

И, кстати, большое количество поклонников у эскимо было в СССР. Появилось оно в Советском Союзе в 1937 году по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 килограммов мороженого.

Позже, в 1941 году, появился ГОСТ 117-41, по которому изготавливалось то самое мороженое. В отечественном лакомстве не было ни единого консерванта, только натуральное молоко. Мороженое выпускалось по единой технологии, поэтому вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым.

Самые знаменитые: эскимо, "Лакомка", пломбир за 48 копеек, ягодное и сливочное мороженое в вафельном стаканчике, украшенное бледной розочкой из крема.