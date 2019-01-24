Фото: foto-history.livejournal.com, ussr-kruto.ru, 4tololo.ru
24 января во всем мире отмечается День эскимо. В этот день в 1922 году хозяин магазина сладостей в США Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
И, кстати, большое количество поклонников у эскимо было в СССР. Появилось оно в Советском Союзе в 1937 году по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 килограммов мороженого.
Позже, в 1941 году, появился ГОСТ 117-41, по которому изготавливалось то самое мороженое. В отечественном лакомстве не было ни единого консерванта, только натуральное молоко. Мороженое выпускалось по единой технологии, поэтому вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым.
Самые знаменитые: эскимо, "Лакомка", пломбир за 48 копеек, ягодное и сливочное мороженое в вафельном стаканчике, украшенное бледной розочкой из крема.
Комментарии
Оно было настоящее , растекалось вкусным , сладким , жирным молоком когда таяло , а сейчас так и лежит кучей каррагинана в луже непонятной жидкости .
Продукта тьма , а есть нечего .
Такое мороженое можно сделать и сейчас. Состав прост: Молоко (или сливки, сахар, ванилин). Божественно
в любом городе Союза
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купить эскимо можно было только в Москве (и пломбир 48коп=400грамм!), а в любом городе продавали 150-граммовые стаканчики: фруктовое по 7коп , простое по 15 и пломбир 20коп. пломбир был вкусный, остальное нет. был еще развесной пломбир 2р60/кг. в кафе шарик с тёртым шоколадом стоил 70коп.