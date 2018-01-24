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Новости

Переэкзаменовку водителей при смене водительских прав могут ввести в России

, ИА "Амител"
Такое предложение поступило от Союза автошкол

Фото: smartprogress.do

Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав. Об этом пишет газета "Известия".

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в ведомстве изучают этот документ. По словам специалиста, в этом обращении есть "толковые предложения". В ГИБДД рассмотрят это предложение в установленном порядке.

Между тем сами автолюбители негативно восприняли это предложение. Они выступают против нововведения. 

Напомним, что в настоящее время российские водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. 
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.01.2018 11:28
- гость -

союз решил бабла приподнять?

0  0
24.01.2018 11:29
- гость -

ну-на-х-ре-на? бабла опять срубать за каждый экзамен

0  0
24.01.2018 11:30
- гость -

страна идиотов
вот прям метеорит им там свалить сверху
задолбали

0  0
24.01.2018 11:31
гость

Заметьте - от Союза автошкол. Хоть бы не светились, д....ы, ... . Это уровень их интеллекта, бабки заработать не прочь, но думают, что умнее всех и никто ничего не понял. Уравнять лишенных прав за пьянку и тех, кто меняет права. А срок замены прав сделать каждый год

0  0
24.01.2018 11:33
гость

Перед выборами это похоже на провокацию

0  0
24.01.2018 11:33
репа не треснет?

Почему в Германии права вообще не меняют. и за справками не бегают?

0  0
24.01.2018 11:35
- гость -

у них репа каучуковая( никогда не лопнет(

0  0
24.01.2018 11:35
- гость -

Почему оружие хранить уголовно наказуемо. А пьяным за рулём ездить нет? Что меньше общественной опасности?

0  0
24.01.2018 11:38
- гость -

пьяным весело ездить, а ружо это вещь отвественная)

0  0
24.01.2018 11:39
- гость -

Представляю картину, - небожители моего города сидят за одной партой с челядью. Пересдача прав.

0  0
24.01.2018 11:42
- гость -

что за бред?

0  0
24.01.2018 11:42
гость

Вообще все права надо подтверждать. Например, не допускать к избирательным урнам тех избирателей, которые не сдали экзамен на знание законов РФ. А обучать платно в конституционных школах. Это будет предложение от Союза конституционных школ

0  0
24.01.2018 11:44
месный

24.01.2018 11:39
- гость -

узбагойся, им всё принесут уже готовое.

0  0
24.01.2018 11:48
месный

24.01.2018 11:42
гость

да, точно. на всё нужны права и подтверждать раз в год с пересдачей. На еду права в первую очередь, а в них категории : гречка, овсянка, картошка, морковка, капуста, курица, говядина и т.д.
на круение тоже права - закурил не там - на те 30000 штрафа и лишение на полторагода.

0  0
24.01.2018 11:50
- гость -

будут знакомые знакомых у которых можно по знакомству все без сдачи сделать

0  0
24.01.2018 11:51
- гость -

А где Эклерчик????

0  0
24.01.2018 11:53
гостья

Я за!!!!
Сама сдавала пару лет назад на права. Получилось так, что с первого раза сдала теорию и автодром, но не смогла сдасть в положенные законом сроки "город". Прошло пол года.
Нужно идти пересдавать теорию. Открываю за пару дней до намеченного экзамена пробные вопросы и понимаю, что за пол года много чего нового появилось. Пришлось учить. Но ведь это только на пользу! После недельной подготовки пересдала теорию с первого раза. Иду на дром, и там новые элементы... Пришлось взять пару дополнительных уроков.

Учите правила и не надо будет ничего ни у кого покупать!

0  0
24.01.2018 11:56
- гость -


24.01.2018 11:53
гостья
 таких вот пожизненно лишать прав

0  0
24.01.2018 11:56
- гость -

Эклерчик подавился

0  0
24.01.2018 11:56
- гость -

запретить пересдачу если с первого раза не сдал

0  0
24.01.2018 11:57
- гость -

понапокупают прав

0  0
24.01.2018 11:59
месный

24.01.2018 11:56
- гость -

его зохавали

0  0
24.01.2018 12:00
гость

24.01.2018 11:53
гостья

Вот я бы сделал специально для вас. При получении прав надо спрашивать, согласны пересдавать каждый год? Если да, то делать отметку в правах. Потому что прочитав ваш пост я понял, что вам прям надо

0  0
24.01.2018 12:02
ыыы

запретить права и штрафовать всех подряд, доход в казну !

0  0
24.01.2018 12:09
гость

А, я понял, сейчас же сделали, что права можно в МФЦ менять, процедуру замены сделали более доступной, а это не правильно. Вот и начали поступать предложения

0  0
24.01.2018 12:11
- гость -


24.01.2018 12:09
гость


а при чем тут автошколы тогда? они к замене вообще никаким боком.

0  0
24.01.2018 12:15
Дюша Метёлкин

я меняю права ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ
с какого перепуга я должен пересдавать экзамены? т.е. меня автоматом приравняли к бухарику, которого лишили по суду???

0  0
24.01.2018 12:20
кот

Да нормальное предложение!
Знаешь правила-боятся нечего!
А не знаешь-ходи пешком!

0  0
24.01.2018 12:25
гость

в прошлом году знакомый сдавал, говорит, договориться о сдаче теории и автодрома вообще не реально, сейчас по мимо того, что ВЕЗДЕ камеры и даже микрофоны. Пишется и видео и звук...и регулярно ГАЙцов проверяют...

Так что сдавайте сами!!!

0  0
24.01.2018 12:37
Витёк

"Такое предложение поступило от Союза автошкол" ...Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в ведомстве изучают этот документ. По словам специалиста, в этом обращении есть "толковые предложения".

Ха-Ха! Конечно, и те и другие с нас еще бабла поимеют(((
А что вы хотели? Как итог 18 лет пу-режима.

Надо торгашам придумать закон, например каждый год менять холодильник, телевизор и т.д. ..."в этом обращении есть "толковые предложения".

0  0
24.01.2018 12:38
- гость -


24.01.2018 11:53
гостья
...Но ведь это только на пользу!..
_________
Самое полезное - учиться, учиться и учиться (С). И никогда не выезжать в город. Даже машину можно не покупать - сплошная экономия.

0  0
24.01.2018 12:41
- гость -

прочитав ваш пост я понял, что вам прям надо

0  0
24.01.2018 12:42
- гость -


24.01.2018 11:53
гостья


Блондинка по жизни, а не только цветом волос?

0  0
24.01.2018 12:55
- гость -

"Иду на дром, и там новые элементы... Пришлось взять пару дополнительных уроков."

Если уж для автодрома нужны дополнительные уроки, то права точно противопоказаны.

0  0
24.01.2018 12:55
- гость -

приравняли к бухарику, которого лишили по суду??? хм. ну вот допустим бухарик не нарушал правила, т.е. те правила что в ПДД, знаки там, светофор и пр..
а вот те кто попал в аварию и признан по суду виновным, кто штрафуется по сто раз за красный светофора , сплошную и прочее вот тех сразу на переобучение.
ну как то так.

0  0
24.01.2018 12:58
- гость -

ну девочка разволновалась. что вы . вон у знакомой сын пол года ничего сдать не может.. денег на покупку копит.. вот где страшно

0  0
24.01.2018 13:07
- гость -

24.01.2018 11:53
гостья

+10000!

0  0
24.01.2018 13:09
- гость -

24.01.2018 12:37
Витёк

Пить надо меньше! Тогда и комментарии толковые будут и по существу.

0  0
24.01.2018 13:14
- гость -

24.01.2018 13:07
- гость -

Ты сама себе 10 косарей выписываешь или ещё одна такая же?

0  0
24.01.2018 13:14
- гость -

Открываю за пару дней до намеченного экзамена пробные вопросы и понимаю, что за пол года много чего нового появилось.

Что именно нового появилось то?))

0  0
24.01.2018 13:16
Варя


24.01.2018 12:55
- гость -

Да Вы офигели совсем???
На автодроме гаишном сдают на ВАЗе 14-й модели.

Я, девушка, умея водить - не могла справиться с такой машиной, просто жесть...

Вы можно подумать такие все асы после автошколы были!!!

Реально многие автодром не могут сдать, у кого-то волнение, кто-то с машиной не может справится (учат на Solarise, сдаешь на ВАЗе)

0  0
24.01.2018 13:17
- гость -


24.01.2018 11:53
гостья


В сексе пара новых элементов появилась. Пару уроков могу дать.

0  0
24.01.2018 13:24
- гость -

Вы можно подумать такие все асы после автошколы были!!!
я девушка, до автошколы умела водить шестерку, восьмерку и волгу.. экзамены были на копейке, сейчас 20 лет на автомате.
.
раз нежные такие дома сиди маникюр пили, волнение - дома сиди борщи вари - и гусей гоняй, не место таким на дороге

0  0
24.01.2018 13:27
- гость -

Что именно нового появилось то?))
ей показалось

0  0
24.01.2018 13:33
- гость -

24.01.2018 13:24
- гость -

Вот! Вот это я понимаю! Вот такие водительныцы нужны на дороге.

0  0
24.01.2018 13:34
- гость -

мерси

0  0
24.01.2018 13:43
- гость -

понапокупали омиковские комментаторы права, теперь плачутся хорошей новости

0  0
24.01.2018 13:47
- гость -

24.01.2018 13:43
- гость -

Чюдовище, ты же первый не сдашь, тебя завалят на включении левого поворотника при въезде на кольцо и выезд с оного не в правый крайний ряд)
Чего уж говорить, если сами сотрудники ГИДД советуют махать поворотниками при проезде прямо перекрёстка Попова - Петрова - где не кольцевое движение))

0  0
24.01.2018 13:54
- гость -

я то же там всегда поворотники врубаю.. в этой стране лучше перебздеть чем недобздеть

0  0
24.01.2018 14:12
гость


24.01.2018 13:43
- гость -

+100500

0  0
24.01.2018 14:12
гость

Удивило, что есть люди, которым нравится собирать дополнительные справки, это, наверное, сотрудники ГИБДД или автошкол.

0  0
24.01.2018 14:15
гость

Что именно нового появилось то?))

ей показалось

https://pdd.drom.ru/

Пройди по ссылке, реши билетики без ошибок!
Потом мы вместе посмеемся!!!

0  0
24.01.2018 14:16
гость

Только помни - допустима всего одна ошибка, за нее, правда, придется два дополнительных вопроса ответить!

0  0
24.01.2018 14:20
- гость -

прошла и что?

0  0
24.01.2018 14:23
- гость -

24.01.2018 14:15
гость
Потом мы вместе посмеемся!!!

Ты за 2 месяца их выучить не можешь, так что посмейся одна.

0  0
24.01.2018 14:30
- гость -


Вы успешно прошли тестирование!
Правильных ответов: 20 из 20
Время тестирования: 00:53
Пройти тест еще раз
Выбрать другой билет
Следующий билет №2

кури бамбук

0  0
24.01.2018 14:32
гость


прошла и что?

Вот и пересдачу пройдешь! Молочага!

0  0
24.01.2018 14:33
- гость -

В Германии справок не надо после получения прав. Права одни и пожизненно. Но если влетел, то пересдача идиотен-тест, дорого и трудно.

0  0
24.01.2018 14:34
- гость -

Вот и пересдачу пройдешь! Молочага! да щазз.. у меня нет деньгопечатающей машины на все новшества по отъему денег у населения

0  0
24.01.2018 14:35
- гость -

24.01.2018 14:30
- гость -

Правильных ответов: 20 из 20
Время тестирования: 00:53

Ты в школе всё зубрила и тут так же , что не имеет ничего общего с ситуацией на дороге.))

0  0
24.01.2018 14:39
- гость -

24.01.2018 14:30
- гость -

Сись...скриншот в студию!)

0  0
24.01.2018 14:59
- гость -

за 20 лет 1 раз штраф пешика не пропустила, 1 раз под знаком пришлось остановиться
какие опять скриншоты. вы заколебали вам каждый год одно и тоже.

0  0
24.01.2018 15:20
:)

И всё в комментах свелось опять к ярмарке размеров - у кого длиннее.

Суть-то в тем, что планируется очередной побор. Если уж так озаботился Союз автошкол повышением квалификации водителей, то почему бы не ввести пересдачу БЕСПЛАТНУЮ?
Думаю, на таких условиях всяких инициатив от разных хитрож... пардон, хитроумных резко поубавится.

0  0
24.01.2018 15:25
гость

Сдача и пересдача теории в ГАИ (а теория сдается ТОЛЬКО в ГАИ) была и есть БЕСПЛАТНАЯ!!!!!!!!!!!!!

0  0
24.01.2018 15:29
- гость -

я девушка, до автошколы умела водить шестерку, восьмерку и волгу.. экзамены были на копейке, сейчас 20 лет на автомате.
вот поэтому минимум в 36 лет ты до сих пор девушка еще!))

0  0
24.01.2018 15:30
- гость -

Гость 15:25 да ну! И давно?
Называется это госпошлина.

0  0
24.01.2018 15:31
- гость -

Дополнительные траты!

0  0
24.01.2018 15:47
гость

Телефон+7 3852 39&#8209;35-36, +7 3852 39&#8209;35-55 ГАИ на 10-й Западной

Позвоните-убедитесь!
Сдача теории БЕСПЛАТНА. И никаких госпошлин!

0  0
24.01.2018 15:49
гость

39&#8209;35-36
39&#8209;35-55

0  0
24.01.2018 15:49
гость

странно, не дают номер телефона нормально указать, возьмите с Дубль ГИС

0  0
24.01.2018 15:53
- гость -

в 36 лет ты до сих пор девушка еще!)) а куда деваться. жизнь такая
опять к ярмарке размеров - на амиге всегда так

0  0
24.01.2018 15:53
Наталья

Я сдавала в декабре 2016 года.
В ГАИ за теорию не платишь.
Платишь на дроме и городе (якобы за бензин), тогда это стоило по 500 рублей каждый экзамен.

0  0
24.01.2018 15:59
- гость -

Сдача теории БЕСПЛАТНА. И никаких госпошлин! в нашей стране это не надолго.. вот ей богу все платно сделают

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