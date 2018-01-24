Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав. Об этом пишет газета "Известия".
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в ведомстве изучают этот документ. По словам специалиста, в этом обращении есть "толковые предложения". В ГИБДД рассмотрят это предложение в установленном порядке.
Между тем сами автолюбители негативно восприняли это предложение. Они выступают против нововведения.
Напомним, что в настоящее время российские водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.
Комментарии
союз решил бабла приподнять?
ну-на-х-ре-на? бабла опять срубать за каждый экзамен
страна идиотов
вот прям метеорит им там свалить сверху
задолбали
Заметьте - от Союза автошкол. Хоть бы не светились, д....ы, ... . Это уровень их интеллекта, бабки заработать не прочь, но думают, что умнее всех и никто ничего не понял. Уравнять лишенных прав за пьянку и тех, кто меняет права. А срок замены прав сделать каждый год
Перед выборами это похоже на провокацию
Почему в Германии права вообще не меняют. и за справками не бегают?
у них репа каучуковая( никогда не лопнет(
Почему оружие хранить уголовно наказуемо. А пьяным за рулём ездить нет? Что меньше общественной опасности?
пьяным весело ездить, а ружо это вещь отвественная)
Представляю картину, - небожители моего города сидят за одной партой с челядью. Пересдача прав.
что за бред?
Вообще все права надо подтверждать. Например, не допускать к избирательным урнам тех избирателей, которые не сдали экзамен на знание законов РФ. А обучать платно в конституционных школах. Это будет предложение от Союза конституционных школ
24.01.2018 11:39
- гость -
узбагойся, им всё принесут уже готовое.
24.01.2018 11:42
гость
да, точно. на всё нужны права и подтверждать раз в год с пересдачей. На еду права в первую очередь, а в них категории : гречка, овсянка, картошка, морковка, капуста, курица, говядина и т.д.
на круение тоже права - закурил не там - на те 30000 штрафа и лишение на полторагода.
будут знакомые знакомых у которых можно по знакомству все без сдачи сделать
А где Эклерчик????
Я за!!!!
Сама сдавала пару лет назад на права. Получилось так, что с первого раза сдала теорию и автодром, но не смогла сдасть в положенные законом сроки "город". Прошло пол года.
Нужно идти пересдавать теорию. Открываю за пару дней до намеченного экзамена пробные вопросы и понимаю, что за пол года много чего нового появилось. Пришлось учить. Но ведь это только на пользу! После недельной подготовки пересдала теорию с первого раза. Иду на дром, и там новые элементы... Пришлось взять пару дополнительных уроков.
Учите правила и не надо будет ничего ни у кого покупать!
24.01.2018 11:53
гостья
таких вот пожизненно лишать прав
Эклерчик подавился
запретить пересдачу если с первого раза не сдал
понапокупают прав
24.01.2018 11:56
- гость -
его зохавали
24.01.2018 11:53
гостья
Вот я бы сделал специально для вас. При получении прав надо спрашивать, согласны пересдавать каждый год? Если да, то делать отметку в правах. Потому что прочитав ваш пост я понял, что вам прям надо
запретить права и штрафовать всех подряд, доход в казну !
А, я понял, сейчас же сделали, что права можно в МФЦ менять, процедуру замены сделали более доступной, а это не правильно. Вот и начали поступать предложения
24.01.2018 12:09
гость
а при чем тут автошколы тогда? они к замене вообще никаким боком.
я меняю права ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ
с какого перепуга я должен пересдавать экзамены? т.е. меня автоматом приравняли к бухарику, которого лишили по суду???
Да нормальное предложение!
Знаешь правила-боятся нечего!
А не знаешь-ходи пешком!
в прошлом году знакомый сдавал, говорит, договориться о сдаче теории и автодрома вообще не реально, сейчас по мимо того, что ВЕЗДЕ камеры и даже микрофоны. Пишется и видео и звук...и регулярно ГАЙцов проверяют...
Так что сдавайте сами!!!
"Такое предложение поступило от Союза автошкол" ...Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в ведомстве изучают этот документ. По словам специалиста, в этом обращении есть "толковые предложения".
Ха-Ха! Конечно, и те и другие с нас еще бабла поимеют(((
А что вы хотели? Как итог 18 лет пу-режима.
Надо торгашам придумать закон, например каждый год менять холодильник, телевизор и т.д. ..."в этом обращении есть "толковые предложения".
24.01.2018 11:53
гостья
...Но ведь это только на пользу!..
_________
Самое полезное - учиться, учиться и учиться (С). И никогда не выезжать в город. Даже машину можно не покупать - сплошная экономия.
прочитав ваш пост я понял, что вам прям надо
24.01.2018 11:53
гостья
Блондинка по жизни, а не только цветом волос?
"Иду на дром, и там новые элементы... Пришлось взять пару дополнительных уроков."
Если уж для автодрома нужны дополнительные уроки, то права точно противопоказаны.
приравняли к бухарику, которого лишили по суду??? хм. ну вот допустим бухарик не нарушал правила, т.е. те правила что в ПДД, знаки там, светофор и пр..
а вот те кто попал в аварию и признан по суду виновным, кто штрафуется по сто раз за красный светофора , сплошную и прочее вот тех сразу на переобучение.
ну как то так.
ну девочка разволновалась. что вы . вон у знакомой сын пол года ничего сдать не может.. денег на покупку копит.. вот где страшно
24.01.2018 11:53
гостья
+10000!
24.01.2018 12:37
Витёк
Пить надо меньше! Тогда и комментарии толковые будут и по существу.
24.01.2018 13:07
- гость -
Ты сама себе 10 косарей выписываешь или ещё одна такая же?
Открываю за пару дней до намеченного экзамена пробные вопросы и понимаю, что за пол года много чего нового появилось.
Что именно нового появилось то?))
24.01.2018 12:55
- гость -
Да Вы офигели совсем???
На автодроме гаишном сдают на ВАЗе 14-й модели.
Я, девушка, умея водить - не могла справиться с такой машиной, просто жесть...
Вы можно подумать такие все асы после автошколы были!!!
Реально многие автодром не могут сдать, у кого-то волнение, кто-то с машиной не может справится (учат на Solarise, сдаешь на ВАЗе)
24.01.2018 11:53
гостья
В сексе пара новых элементов появилась. Пару уроков могу дать.
Вы можно подумать такие все асы после автошколы были!!!
я девушка, до автошколы умела водить шестерку, восьмерку и волгу.. экзамены были на копейке, сейчас 20 лет на автомате.
.
раз нежные такие дома сиди маникюр пили, волнение - дома сиди борщи вари - и гусей гоняй, не место таким на дороге
Что именно нового появилось то?))
ей показалось
24.01.2018 13:24
- гость -
Вот! Вот это я понимаю! Вот такие водительныцы нужны на дороге.
мерси
понапокупали омиковские комментаторы права, теперь плачутся хорошей новости
24.01.2018 13:43
- гость -
Чюдовище, ты же первый не сдашь, тебя завалят на включении левого поворотника при въезде на кольцо и выезд с оного не в правый крайний ряд)
Чего уж говорить, если сами сотрудники ГИДД советуют махать поворотниками при проезде прямо перекрёстка Попова - Петрова - где не кольцевое движение))
я то же там всегда поворотники врубаю.. в этой стране лучше перебздеть чем недобздеть
24.01.2018 13:43
- гость -
+100500
Удивило, что есть люди, которым нравится собирать дополнительные справки, это, наверное, сотрудники ГИБДД или автошкол.
Что именно нового появилось то?))
ей показалось
https://pdd.drom.ru/
Пройди по ссылке, реши билетики без ошибок!
Потом мы вместе посмеемся!!!
Только помни - допустима всего одна ошибка, за нее, правда, придется два дополнительных вопроса ответить!
прошла и что?
24.01.2018 14:15
гость
Потом мы вместе посмеемся!!!
Ты за 2 месяца их выучить не можешь, так что посмейся одна.
Вы успешно прошли тестирование!
Правильных ответов: 20 из 20
Время тестирования: 00:53
Пройти тест еще раз
Выбрать другой билет
Следующий билет №2
кури бамбук
прошла и что?
Вот и пересдачу пройдешь! Молочага!
В Германии справок не надо после получения прав. Права одни и пожизненно. Но если влетел, то пересдача идиотен-тест, дорого и трудно.
Вот и пересдачу пройдешь! Молочага! да щазз.. у меня нет деньгопечатающей машины на все новшества по отъему денег у населения
24.01.2018 14:30
- гость -
Правильных ответов: 20 из 20
Время тестирования: 00:53
Ты в школе всё зубрила и тут так же , что не имеет ничего общего с ситуацией на дороге.))
24.01.2018 14:30
- гость -
Сись...скриншот в студию!)
за 20 лет 1 раз штраф пешика не пропустила, 1 раз под знаком пришлось остановиться
какие опять скриншоты. вы заколебали вам каждый год одно и тоже.
И всё в комментах свелось опять к ярмарке размеров - у кого длиннее.
Суть-то в тем, что планируется очередной побор. Если уж так озаботился Союз автошкол повышением квалификации водителей, то почему бы не ввести пересдачу БЕСПЛАТНУЮ?
Думаю, на таких условиях всяких инициатив от разных хитрож... пардон, хитроумных резко поубавится.
Сдача и пересдача теории в ГАИ (а теория сдается ТОЛЬКО в ГАИ) была и есть БЕСПЛАТНАЯ!!!!!!!!!!!!!
я девушка, до автошколы умела водить шестерку, восьмерку и волгу.. экзамены были на копейке, сейчас 20 лет на автомате.
вот поэтому минимум в 36 лет ты до сих пор девушка еще!))
Гость 15:25 да ну! И давно?
Называется это госпошлина.
Дополнительные траты!
Телефон+7 3852 39‑35-36, +7 3852 39‑35-55 ГАИ на 10-й Западной
Позвоните-убедитесь!
Сдача теории БЕСПЛАТНА. И никаких госпошлин!
39‑35-36
39‑35-55
странно, не дают номер телефона нормально указать, возьмите с Дубль ГИС
в 36 лет ты до сих пор девушка еще!)) а куда деваться. жизнь такая
опять к ярмарке размеров - на амиге всегда так
Я сдавала в декабре 2016 года.
В ГАИ за теорию не платишь.
Платишь на дроме и городе (якобы за бензин), тогда это стоило по 500 рублей каждый экзамен.
Сдача теории БЕСПЛАТНА. И никаких госпошлин! в нашей стране это не надолго.. вот ей богу все платно сделают