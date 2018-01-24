В интернете появился очередной ролик в поддержку ульяновских курсантов. На этот раз Satisfaction Challenge поддержали бездомные коты из Санкт-Петербурга. Ролик сняли в "Республике кошек". Актеры котокафе эффектно вертят хвостами, потягиваются, зевают, облизываются и показывают зубки. Видеоряд сопровожден титрами от имени котиков.
"Мы, петербургские коты, выступаем в поддержку летчиков-курсантов из Ульяновска", "Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится!" - заявлено в ролике.
А еще коты дают советы: "Просто прикиньтесь котиками. Отчислили? Не беда. Многих из нас тоже отчисляли. Наш институт — сама жизнь".
Как ранее сообщал портал Amic.ru, в интернете появился ролик, в котором курсанты УИГА в нижнем белье танцуют под Satisfaction в помещениях общежития. Видео моментально вызвало общественный резонанс. Например, глава Ульяновской области Сергей Морозов после того, как ролик выложили в Сеть, заявил, что курсантов необходимо наказать. Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей.
В поддержку ульяновских курсантов появилось множество роликов, в том числе записанных студентами Рязановского сельскохозяйственного техникума и молодыми людьми в футболках МЧС.
Комментарии
можно перепись умалишенных россии провести по участникам флешмоба
маразм крепчает...........
маразм крепчает...........
Хохотала до слез. ..
коты тоже голубые?
Котам то простительно .что с них взять просто коты.не то что некоторые ульяновские скоты.
Котики-лапочки! А курсанты....увы....
когда котам делать нечего, они записывают видео
-а еще яица лижут.