Более 73 тысяч человек приняли участие в голосовании на сайте мэрии Барнаула в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". В пресс-службе администрации краевой столицы отметили, что каждый житель города может отдать свой голос за ту или иную общественную территорию, благоустройство которой, по его мнению, должно быть произведено в первую очередь.
Голосование продолжится до 15 февраля. По итогам первых двух недель на просьбу главы города Сергея Дугина принять участие в реализации проекта и проголосовать откликнулось более 73 тыс. человек. В рейтинговом голосовании на сегодняшний день лидирует Нагорный парк, набравший более 42 тысяч голосов.
Отмечается, что отдать свой голос за ту или иную территорию может каждый барнаулец, зайдя на главную страницу официального сайта города Барнаула, где размещен соответствующий баннер, а также в группах в социальных сетях:
"ВКонтакте" "Город Барнаул" https://vk.com/official.barnaul,
"Одноклассники" "Барнаул" https://ok.ru/barnaul.official,
Facebook "Город Барнаул" https://www.facebook.com/barnaul.official/,
Twitter "Барнаул" https://twitter.com/barnaulorg?lang=ru,
Instagram https://www.instagram.com/barnaul.official.domen/?hl=ru.
В 2018 году на благоустройство общественных территорий планируется направить до половины средств, предусмотренных на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды", — более 100 млн рублей.
Комментарии
А городские власти не хотят для начала навести порядок во дворах? Убрать незаконно, либо посредством подкупа чинушей, установленные металлические гаражи! Где ранее когда-то располагались детские площадки! Зачем впустую пускать пыль в глаза разного рода программами?
Согласен а машины убрать с придомовой территории А то дети играют рядом с машиной и дышат газами А еще разобраться с содержанием и выгулом животных АОТ ТОГДА ЭТО БУДЕТ УЮТНЫЙ ДВОРИК И ИМЕННО ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ И ЧТО ОСОБЕННО ДЛЯ ДЕТЕЙ а так поставили цветные игрушки потратили средства в пустую Привести в порядок парк юбилейный Что интересно сначала чиновники все уничтожают а потом отмывают денежки
А мэрия не хочет для начала установить фонари освещения на улице Новгородской? Дети ходят в школу в кромешной тьме. И это в жилой зоне среди города.
Только вот я сильно сомневаюсь что барин все это читает!