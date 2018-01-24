Средства материнского капитала с 2018 года можно направлять на оплату дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка. Об этом сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в Барнауле.
В этом году в программу материнского капитала внесены существенные дополнения. Так, владельцы сертификатов на МСК могут направить средства государственной поддержки на оплату услуг дошкольного образования и присмотра за ребенком, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку, с рождением которого возникло право на материнский капитал.
Родители могут выбрать любую организацию, которая имеет право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети).
Напомним, что размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 026 рублей.
Комментарии
Так вроде услуги по дошкольному образованию бесплатны, родителт платят только за содержание ребенка в ДОУ? Или я что-то не понял?
можно нанять няню по договору и вуаля!