Курсанты БЮИ помогают устранять последствия пожара в историческом здании на ул. Ползунова, 31. Также разбирать завалы вызвались работники предприятий ООО "Союз-97", "ВК-строй", "ТСК", "Строитель-сервис".
К работам приступили 23 января. Несколько часов 30 курсантов и четыре сотрудника управления ГОЧС Барнаула убирали с тротуара обгоревшие конструкции. Сейчас решается вопрос об установке ограждения.
Администрация Центрального района благодарит БЮИ и предприятия за оказанную помощь и содействие в ликвидации последствий пожара.
Напомним, днем 21 января загорелось здание на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания на крыше. В здании располагались восемь организаций, в том числе магазин сантехники, магазин запчастей для бытовой техники, ритуальный магазин и другие.
Пожар практически полностью уничтожил одноэтажный особняк на ул. Ползунова, 31, который являлся памятником архитектуры.
Дом был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями".
Комментарии
курсанты, студенты, срочники используются как рабы в россии. Где это прописано, что они обязаны помогать частному бизнесу?
А что это нужно делать именно в такие морозы .? Неделю подождать нельзя было ? Или доводить дело до абсурда задача наших властей ?
боятся что остатки не сильно поврежденного товара смародерничают?
А возможно им неплохо заплатили, например, обещанием закрыть следующую сессию.
А что это нужно делать именно в такие морозы .? Неделю подождать нельзя было ? Или доводить дело до абсурда задача наших властей ?
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Вы ещё скажите как положено объявить тендер на снос полусгоревшего здания.
Сказали же что его восстанавливать будут, значит надо не разбирать завалы, а собирать здание, кто соберет тому экзамен поставят
Почему это должны делать курсанты? Где в это время находятся остальные алтайские сотрудники МЧС, кроме четырех, принимавших участие в разборе завалов? Чем они так сильно заняты? Чем занят собственник здания? Он ждет, пока ему бесплатно очистят участок, чтобы потом его выгодно продать?
Причину возгорания установили?
24.01.2018 12:59
гость Когда "деревья были большими" и БЮИ не было ,а была Барнаульская средняя специальная школа МВД СССР (потом РФ) это было обычной практикой : долбить уголь на ТЭЦ и много чего еще. Родину то должен кто то спасать )))
А где собственник? Подсчитывает доходы, и откаты?
Опять детей-рабов выгнали закрывать свою .опу. Ну на фиг, сваливаю из этой дырки
Таблички на входе, очень качественные.
24.01.2018 11:17
- гость -
Дорогой мой человек им за то что они учатся платят 30000р каждый месяц! Пусть поработают кости разомнут.