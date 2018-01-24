Премьера картины "Смерть Сталина" должна была состояться 25 января, но прокатную лицензию у ленты отобрали. Так что всем кинотеатрам, у которых фильм стоял в расписании, пришлось в срочном порядке менять сетку показов.
Коснулось это и барнаульских площадок. Как прокомментировал гендиректор сети "Киномир" Яков Кац, без прокатного удостоверения ничего показывать нельзя, поэтому барнаульцы 25 января это спорное кино также не увидят. Сам же он с фильмом еще подробно не знаком.
"Если честно, я ничего сейчас даже сказать не могу. Фильм я еще не видел. Информацию о том, что прокатное удостоверение забрали, я сам узнал только вчера на РБК", - объяснил Яков Кац.
Напомним, что на такое решение повлияло мнение общественного совета при Министерстве культуры, среди экспертов которого Павел Пожигайло, Никита Михалков, Сергей Мирошниченко и Леонид Верещагин. Деятели культуры, государственные деятели и юристы сочли ленту оскорбительной для ветеранов ВОВ и в целом жителей страны.
Комментарии
Хорошая страна, где за жителей решает кучка клоунов.
24.01.2018 12:22
- гость -
А что Вы хотели? Как итог 18-лет пу режима((
На западе тоже запрещают некоторые фильмы к просмотру. Вас, ущемленные и ущербные, это не возмущает? Этот фильм однозначная русофобская чернуха. Езжайте в Лондон и смотрите там. Если хватит денег на билет.
24.01.2018 12:32
- гость -
Вот и первый идиот с лозунгом "Не нравиться уезжайте!".
После первых двух
24.01.2018 12:32
- гость -
На западе тоже запрещают некоторые фильмы к просмотру.
Это какие?
первый идиот был в 12-22. при Махно всяко лучше. .делай что хочешь .грабь награбленное
Да,уж - 18 лет не прошли даром! Коммунисты с валютой на счетах, с крестом на груди решают за население как ему жить... , парадокс, но многим нравится!
Фильм снял шотландский режиссер. Вопрос на чьи деньги. Фильм предлагает к прокату фирма зарегена за бугром, а потом работающая в России. Тему подняли КПРФ и некоторые общественные организации и обратились и в Минкульт и в ГД. Депутаты дали запрос. Минкульт отреагировал - провел просмотр с экспертами и после обсуждения в зале по их рекомендации, приостановил прокат временно, направил его на экспертизу официально по закону. Что не так, кому что не нравится? Нигде в мире не разрешат просто так показывать заграничный фильм сомнительного свойства пропагандирующие иные ценности. Я не видел этот фильм, но думаю, что просто так сляпать фильм какой я хочу, заплачу прокатчикам и его должны показывать? Идите учите историю. Все пока идет верно. Ждем выводы - или те, кто выдал прокатное удостоверение должны ответить, или те, которые против проката. Пусть у себя за бугром и отбивают/отмывают бабло.
Пусть у себя за бугром и отбивают/отмывают бабло.
Россиянин, перестань проецировать)
... Вы трейлер посмотрите! Какое гoвнo Вам хотят влить в уши!!! Вы еще при это рот не забудьте открыть!
Посмотрим фильм в Интернете, но то, что за нас провластная шпана решает, что смотреть и чем восхищаться - вперед в прошлое...
24.01.2018 13:44
- гость -
... Вы трейлер посмотрите! Какое гoвнo Вам хотят влить в уши!!! Вы еще при это рот не забудьте открыть!
У зрителей Первого канала\НТВ\роисся24 - имуннитет. Ничего с ними не случится, остальные просто посмеются.
24.01.2018 13:49
- гость -
У зрителей Первого канала\НТВ\роисся24 - имуннитет. Ничего с ними не случится, остальные просто посмеются.
К сожалению, Вы абсолютно правы.
Порну тоже нельзя прокатывать. Кто хочет найдет в интернете. Но прокатывать нельзя. Думаю даже там, откуда растут ноги этого фильма, порну запрещена. Какие то клоуны запретили порну от имени всего западного народа, хотя стопудово, были и не согласные
будем ждать фильм, как Михал Иваныч Россию с колен поднимал
24.01.2018 14:18
гость
Не получится - теперича страна раком стоит, только если михалковым поручить - деньги освоить...
Сами снимают всякое дерьмо про наш СССР и Сталина, а потом возмущаются, когда это делают другие.
Какое горе у всех копрофилов. Забрали дерьмо, которым они хотели обмазаться. Да ладно бы мазались сами, так ещё и другим повонять хотели.
Видать хорошее кино, раз поцеров так проняло. Надо смотреть, однозначно.