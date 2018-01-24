Сервис бесплатных объявлений "Юла" подвел итоги за 2017 год и проанализировал рынок вторичной недвижимости в России. Так, Барнаул оказался в числе городов с самыми дешевыми квартирами, средняя стоимость которых, по данным за прошлый год, составила 1,95 млн рублей. Это в 4,2 раза дешевле жилья в Москве и на 43% ниже среднего значения по стране. Барнаул также оказался в числе первых по низкой стоимости квадратного метра, в краевой столице она держится на уровне 42,9 тыс. рублей, что на 18,5% ниже среднего значения по стране.
В число других городов с дешевой жилой недвижимостью вошли Челябинск (здесь средняя цена составила 2,03 млн рублей) и Саратов (1,99 млн рублей).
Самым дорогим городом для покупки квартир стала столица страны, второе место занял Санкт-Петербург, здесь за квартиру в среднем нужно будет отдать 5,24 млн рублей, далее идет Владивосток — 4,39 млн рублей, а после — Сочи — 4,2 млн рублей.
Также специалисты "Юлы" отметили, что Барнаул вошел в список городов с самой маленькой общей площадью квартир, в среднем она составляет 46 кв. м, размер кухни чаще всего не превышает 7,8 кв. м. Жилье с такими параметрами можно приобрести за 1,95 млн рублей.
Комментарии
Ну теперь заживём.
А что вы хотели, конечно дешево, скоро будут вообще бросать как в деревнях эти малогабаритки. Работы нет, большинство уезжают работать вахтовым методом за пределы края, чтобы прокормить семью. Либо просто переезжают в Москву, Питер, Сочи или на худой конец на Север. Средняя зарплата у большинства колеблется от 14000 до 18000 рублей, только на оплату коммунальных платжей таких малогабариток и хватает, например оплата двушки 45 кв.м. за декабрь 2017г. моей семье из четырех человек обошлась (в квартире установлены счетчики на воду, свет) - 5182,39 руб. + инет и телевидение -575 руб - а ведь есть, те кто еще больше платит. Поэтому и пользуются спросом в Барнауле квартиры, за которые нужно будет платить небольшие коммунальные платежи.
-летом продал три однушки в Барнауле, (разное состояние и районы от 1450 до 1750)на эти деньги купил 1 комнатную в СПб.(2015 год постройки)
Да большинству населения даже такие не купить никогда на зарплату 14-18 тыс. Чтобы одинокому человеку взять ипотеку нужна зарплата в 35-40 тыс минимум. А где такая работа в Барнауле??? Так что слава ВВП!!! Приходите все снова голосовать за бессменного лидера, за вечного лидера!!!
24.01.2018 14:19
- гость -
а чего не уехал то?
не переживайте за меня. я здесь живу и работаю.
как-бы еще дети есть.а им учиться и жить надо в нормальных условиях, (я в свое время жил в общаге знаю что это такое-если есть возможность почему бы и нет. )
безусловно Барнаул просто рай на земле. такие "доступные" цены, ого-го