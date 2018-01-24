Правительство России выделит 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетников. Об этом говорится на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение датировано 22 января.
Средства предназначены на оплату труда бюджетников, которых касаются "майские" указы президента Владимира Путина.
"В федеральном бюджете на 2018 год зарезервированы бюджетные ассигнования в объёме 15,4 млрд рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений", — говорится в документе.
На бюджетников сферы образования будет направлено 7,2 млрд рублей, сферы науки – 3,4 млрд рублей, здравоохранения – 3,4 млрд рублей, культуры – 5 млн рублей, еще 900 млн – на разные сферы, в зависимости от достижения поставленных показателей.
Напомним, "майские" указы президента от 2012 года предписывают поднять заработную плату бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Позже срок исполнения был продлен до 2018 года из-за невозможности их исполнить за счет бюджета в некоторых регионах.
Комментарии
Интересно правда ли поднимут? или опять в среднем будут считать, начальникам поднимут на много, а рядовым на чуть-чуть, а средняя будет как средняя по региону(((( подруга работает в НИИ научным сотрудником, кандидат наук, получает 10 тыс с копейками....ну как так
Великий Пу обещал и не сдержал, выборы пройдут и всё забудут еще на 6 лет.
Начальникам и своим кланам поднимут. А холопы так и останутся "держаться со здоровьем и удачей"
Да вы забыли уже, что это на повышение федеральным бюджетникам?
Какая щедрость,к чему бы это?Однако выборы... Что нам ещё пообещают?
У нас всё сокращают и урезают.
переведут премию в оклад и всё-повысили а выделенные миллионы как это должно быть попилят между собой чинуши.Ворьё! Всё хорошо только на бумаге в докладах в Москве.