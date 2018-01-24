Фото: www.nat-geo.ru
Незамерзающая поверхность озера Светлое (второе название – Лебединое) сократилась в пять раз и составила около 5 гектаров, все остальное покрылось льдом из-за 40-градусных морозов в заказнике "Лебединый", сообщают "Вести-Алтай".
В заказнике зимует около 700 лебедей-кликунов. По словам егеря Владимира Никулинского, сейчас температура воды составляет +6 градусов. Места для птиц пока хватает. Лебедей кормят овсом, ячменем и горохом, птицам дают до 300 килограммов корма в день.
На этой неделе из-за холода в заказнике не было ни одного туриста. Тем не менее сюда приехало много фотографов, которые ежедневно с восходом солнца выходят на озеро и до самого заката снимают лебедей.
Комментарии
птицам дают до 300 килограммов корма в день
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надо им не давать, а продавать корм
тогда в бюджете появится еще одна статья доходов
24.01.2018 14:02
- гость -
Иди уроки учи, предприниматель недоделанный!
24.01.2018 14:02
- гость -
Там и так вход платный, зачем еще с лебедей денги брать?