Сотрудники ГИБДД спасли на трассе в Алтайском крае водителя, у которого ночью в 40-градусный мороз в пути заглох двигатель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел ночью 22 января. В ту ночь столбики термометров местами опускались ниже 40 градусов. Машина заглохла недалеко от населенного пункта Красногорское.
При патрулировании госавтоинспекторы заметили стоящий на обочине автомобиль. Сотрудники ГИБДД немедленно остановились для оказания помощи автовладельцу. Выяснилось, что в автомобиле заглох двигатель, и машина быстро остывала, но благодаря слаженным действиям полицейских мужчина не замерз.
Сотрудники ГИБДД помогли отбуксировать автомобиль к дому автовладельца.
Комментарии
настоящие герои никогда не будут пиариться в сети. они просто делают добро
молодцы !!!
24.01.2018 13:15
- гость -
Они ж не сами про себя статью написали и опубликовали...
Добрые все смотрю, если кого то не укусят, к вечеру от своего яда умрут.
Малаца!
Респект! Молодцы!!!