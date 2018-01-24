Постоянное использование гель-лака может привести к серьезным проблемам с ногтями, особенно если не делать перерывы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая филиалом "Коломенский" МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Заторская.
Она сообщила, что от регулярного наращивания ногтей и использования гелей собственные ногти становятся ломкими, хрупкими, перестают правильно расти. Это может привести к полному онихолизису (отслоение ногтевой пластины от ложа).
"Я не призываю женщин тотально перестать красить или наращивать ногти. Однако хотя бы несколько месяцев в году они должны "отдыхать" от покрытия лаками и восстанавливаться", — пояснила Наталья Заторская.
Опасность несут не только сами лаки, но и инструменты, которыми делают маникюр. Имеет значение качество, стерилизация и техника применения.
"Стричь ногти нужно остро заточенным инструментом по специальным правилам: овалом — на кистях, квадратом — на стопах. Таким образом проводится профилактика врастания ногтей. А чтобы избежать образования борозд и расслоения, лучше защищать их от бытовой химии специальными перчатками, использовать увлажняющие кремы", — добавила эксперт.
Комментарии
Очень познавательная статья! Столько информации в ней!
Ага, Америку открыла
А у меня после гель-лака ногти наоборот заметно укрепились, что стало для меня приятным сюрпризом. Правда, наношу и снимают его я сама.