Алтайский край занял восьмое место из 85 в рейтинге взаимодействия субъектов России с информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Как пишет Altairegion22.ru, за 2017 год здесь совершили более 220 тыс. начислений на сумму свыше 3 миллиардов рублей, в 2014-м начислений было всего 7,5 тысяч.
Напомним, что благодаря ГИС ГМП органы власти, предоставляющие услуги, получают информацию об их оплате без каких-либо квитанций, а заявитель при этом получает возможность оплатить госпошлину на портале "Госуслуги" с 30-процентной скидкой. Этот бонус касается востребованных услуг, таких как получение паспорта, регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения и др. Например, получить загранпаспорт можно за 2 тыс. 450 рублей вместо 3 тыс. 500 рублей. Также на портале "Госуслуги" можно оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой в 50%.
Если говорить о данных по стране, то сумма платежей через эту систему в 2017 году составила около 30 миллиардов рублей.
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