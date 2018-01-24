Горнолыжники и сноубордисты, несмотря на лютые морозы, продолжают покорять склоны в Шерегеше и делятся снимками в Instagram.
На официальных страницах курорта в соцсетях сказано, что ради безопасности кресельные подъемники в мороз не работают. Туристы поднимаются в гору на бугельных.
На этой неделе в Сибири установилась аномально холодная погода. Местами столбики термометров опускаются ниже 40 градусов.
Комментарии
Мозги не купишь((((
Мягко говоря не очень умные люди постоянно рискуют жизнью и здоровьем ради лайка. И хрен бы с ними если бы не постоянные судебные иски.Не удивлюсь если вдруг какой-нибудь лыжник, отморозивший орган размножения, вчинит иск к администрации Шерегеша, которая вовремя не запретила ему катание в мороз.
"Мозги не купишь(((("
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Куча людей без них обходятся и счастливы этим
Ох и нытики ВЫ - Гости 24.01.2018 14:39
Зато очереди на подъемники нету и все бы ничего, но падать жестко в морозы
Массаж мозга,полностью согласен,даже злесь комменты 50/50...
В трусах фото зачетное