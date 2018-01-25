25 января традиционно в России с 1775 года отмечается День студента. А появился этот праздник благодаря императрице Елизавете, которая подписала указ об основании первого российского университета. Как этот праздник отметят в Барнауле, читайте в гиде от Amic.ru.
25 января с 9 до 18 часов в музее "Мир времени" для студентов пройдет акция: стоимость экскурсии для групп от 6 человек снизят в два раза. Гостям расскажут о предметах из прошлого, а также позволят сфотографироваться в старинных интерьерах. Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 77-77-64.
25 января в театрах города пройдет несколько спектаклей. Так, в 18:30 в МТА можно будет посмотреть "Бег" по произведению Михаила Булгакова, в драме покажут "Летнюю ночь", в музкомедии — "Одолжите тенора".
В кинотеатре "Галерея", который открылся на Гоголя, 52, пройдет два кинопоказа: в 19:00 здесь можно будет посмотреть сатирическую комедию Вуди Аллена 1975 года "Любовь и смерть", а в 21:00 - художественный фильм режиссёров Роберта Уайза и Джерома Роббинса "Вестсайдская история".
Также в День российского студенчества в Ледовом комплексе "Льдинка" (Энтузиастов, 12 в) состоится самый масштабный молодёжный праздник "Горячий лёд". В 19:00 начнутся соревнования студенческих команд, а в 20:00 — дискотека на льду.
В АлтГУ праздник начнется в 12:00. К студентам в гости придет императрица Елизавета Петровна. А доставят монаршую особу в карете ко входу в галерею "Универсум". Кроме этого, в университете можно будет попробовать огромную пряничную счастливую зачетку.
Студентов технического университета в 08:00 приглашают на Божественную литургию в Никольской церкви. А в 10:30 начнется крестный ход, участники которого планируют дойти до часовни Святой Татианы (двор АлтГТУ), здесь можно будет побывать на молебне и окропить зачётки.
В манеже АлтГТУ на Комсомольском, 69а в 11:00 начнется конкурс "Угощение от Татьяны". Девушки принесут приготовленные своими руками торты, блины и другие блюда. А также всех желающих угостят особым сбитнем "Ползуновский", рецепт которого придумали студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.
Комментарии