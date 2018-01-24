Власти Узбекистана назвали несколько причин возгорания в автобусе 18 января на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление.
Среди возможных причин — техническая неисправность, несоблюдение норм безопасности, перегруженность транспортного средства, применение легковоспламеняющихся веществ в салоне автобуса, непригодность противопожарного оборудования и загромождение проходов транспортного средства багажом.
Ранее замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что пассажиры поставили паяльную лампу в салон автобуса для обогрева. Во время ссоры, как уверяют очевидцы, один из пассажиров пнул канистру бензина, которая стояла рядом с лампой. Пожар возник мгновенно.
Напомним, пожар произошел 18 января 2018 года. Автобус марки Setra загорелся на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай. Погибли 52 гражданина Узбекистана. Выбраться удалось только двум водителям и трем пассажирам.
МВД Казахстана возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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