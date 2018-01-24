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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпиаде-2018 алтайского сноубордиста Андрея Соболева. Кроме того, до соревнований в Пхенчхане допущена вся сборная страны по сноуборду.
"У нас весь список спортсменов утвердили. Едут все, кого мы заявляли", – сказал РИА "Новости" президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
В список, представленный российской стороной, вошли чемпион мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, неоднократный победитель этапов Кубка мира Андрей Соболев, двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Вайлд, его супруга, призёр Олимпийских игр Алёна Заварзина и ряд других сноубордистов.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Отметим, что сегодня обсуждается вопрос о целесообразности поездки национальной команды в Южную Корею.
Напомним, ранее стало известно, что МОК не допустил до Игр главных звёзд российского спорта – биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и многих других.
Отметим, что Андрей Соболев участвовал в Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но не смог занять призовое место. В 2016 году стал чемпионом России, победителем и призером этапа Кубка России.
Комментарии
Какжитак ни еть, ни еть на этот пазор!!!!11
Конечно допустили , ему же в медальном зачёте ничего не светит , а для пиар - акции против России сойдёт .
Не знаю, как там ваши московские спортсмены-биатлонисты, лыжники с допингами, а наши ребята-сибиряки молодцы!!!
После просмотра фильма "Движение вверх" лично мне стало понятно, насколько важно для спортсменов участие в соревнованиях и нужна победа. И как больно отказываться от мечты из-за чьей то глупой прихоти.
"Движение вверх" ниочём. как наши профи победили студентов-любителей. и на Универсиаде в Казани-2013 наши многократные олимпийские чемпионы победили студентов, тренирующихся раз в неделю.