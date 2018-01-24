Два школьника пропали в Красноярске во время мороза

Сразу двух школьников разыскивают сейчас в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в среду, 24 января.
О пропаже 13-летнего мальчика полицейским сообщила его мама. Накануне утром он ушел из дома в школу и не вернулся. Не вернулась из школы и 12-летняя девочка. Об этом сообщил ее отец.
Поиски незамедлительно начались вечером во вторник. Ночью в районе было до -35 градусов.
Полицейские проверяют возможные места, где могут находиться пропавшие, обследуют подъезды, чердачные помещения, устанавливают круг знакомых подростков, опрашивают родственников и друзей.
Приметы: юноша на вид 14 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза серые. На предплечье правой руки имеется шрам от укуса собаки.
Девочка на вид 12-13 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, волосы прямые, чуть ниже плеч, темно-русого цвета, глаза карие, особых примет не имеется.
Комментарии
Дудинка от Красноярска - 1989 км\
даже Барнаул ближе к Красноярску
вот я и говорю - пусть дома сидят ничего не случится пару дней не походят в школу- здоровее будут
24.01.2018 14:33
- гость -
здоровее не будут, но программу самим придется осваивать.
почему здоровее не будут?
а программу наша школа новую не изучает в эти дни
24.01.2018 15:08
- гость -
А потом галопом по Европам.
От современной школы всё-равно толку нет!
лучше живой и здоровый чем ничего страшного пару часов поучит сверху