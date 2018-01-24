Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris стали самыми популярными моделями на вторичном российском рынке легковых автомобилей, пишет аналитическое агентство "Автостат", основываясь на собственном исследовании.
При этом уровень продаж Ford Focus в 2017 году в нашей стране вырос на 2,6% и составил 132,7 тысячи единиц. Автомобили Toyota Corolla в 2017 году россияне покупали меньше, чем в 2016-м, на 1,7 %. Всего было продано 102,2 тысячи экземпляров.
А вот продажи Hyundai Solaris выросли почти на 28% (79,6 тысячи штук), и эта марка стала третьей по популярности, тогда как в 2016 году корейский "бюджетник" был только седьмым.
Также в десятку популярных подержанных иномарок вошли Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Kia Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.
Комментарии
хундай такая хрень с тонюсенькой проводкой которая через три года начинает выносить мозг владельцу
Я вам доложу что Крузак 200 тоже хрень! Руль вышоркался за 15 тыщ!!! Кожа не сиденьях треснула еще раньше! А на стодесятой тыщи двиган его стуканул! От охренел человек, который его у купил.
Хендай мож и хрень, но они и стоят как хрень
А вот эта 200-ка хрень за пять лямов! Разница есть?
ой не говори
.я вот Бентли юзаю второй месяц ни едет и сыпится .хрень полная за 17 лямов.
Я так-то серьезно...
24.01.2018 15:33
Kimi
Да шо ты говоришь?! Рулю служебной, пять лет от роду, за 200 000 пробег, кроме расходников ничего не меняли.
Ну вот зачем мне врать?
У вас рейсталинговый?
24.01.2018 15:33
Kimi
Появятся у Вас деньги и мнение измениться. Уверяю.
24.01.2018 15:50
Kimi
Я не уличаю во вранье, а выражаю удивление! Наверное нам повезло или мужику.....
Мы проехали на этом крузаке с салона до 110й тыщи. Затем продали. После чего купивший его человек сообщил про движок. V8 дизель он. ТО делали даже раньше чем по регламенту. И кстати тоже ниче не меняли кроме расходников. И про руль и кожу я тоже не вру! Ясно дело их тоже не меняли...
Кстати, у жены моей Хендай Крета. Скоро год как будет. Конечно бюджетность ощущается во многом, но пока тьфу тьфу тьфу. Только ТО один раз сделали. И сигналка поглючила сразу после покупки. И все.
В эти морозы сам на ней передвигаюсь, потому как дизель свой спрятал в гараж пока. Вполне себе машинка! А для женщины так вообще конфетка!
МАРКАНАДАБРАТЬ!
Крузер, на мой взгляд охотника и рыболова, после 80-ки под горку поехал...
Kimi на дроме отзывов начитался и умничает здесь, крузерохундаевод)))))
уроки выучил? мамка придёт ремня даст
Крузер- коряга! Маркдва двухсполовинолитровчатый респект! Я тута на днях такие петли крутил, чуть не убился совсем. Хундаи тожа дрянь. Все дрянь кроме марка....
Хотя и марк тоже дрянь...