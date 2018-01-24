Солдат-срочник, получивший ожоги во время военных учений недалеко от села Косиха в Алтайском крае, скончался в больнице. Об этом пишет портал Regnum.ru.
Издание со ссылкой на соцсети пишет, что учения проходили в полях. Одна из палаток, в которой находились шестеро солдат-срочников, загорелась. Военнослужащие успели выбежать из палатки, но одного солдата недосчитались. Выяснилось, что молодой человек запутался в спальнике, и горящая палатка упала на него.
Солдата увезли в больницу. Врачи диагностировали у него 85% ожогов тела. На следующее утро солдат умер.
Военная прокуратура региона организовала проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства ЧП.
Комментарии
Солдат запутался в спальнике... не нравится мне эта формулировка гибели солдата
На самом деле бывает, на зимнем полевом выходе надо печку топить по очереди, истопник уснул и все, или спали все, у нас на срочке два таких случая были, в первый раз трое сгорели, во второй один, также не успел вылезти из палатки, когда брезент загорелся.
Скорее всего это Был сын кого-то из лигетивных?
24.01.2018 13:38
- гость - а ты сам то чей сын я имею ввиду чье де**мо?
Самое время в полях ночевать. Мудрые отцы командиры...
Палатки в морозы, истопник, как 40-е годы. бабки бешенные на оборону идут, а где передвижные модули АПЛ -500 (автономный полевой лагерь), про которые трубило МО РФ
Я уже давно дед, а ты сынку чей холоп будешь?
24.01.2018 13:48
- гость -
В полях всегда время ночевать, это армия, а не пионерлагерь. А вот к организации несения дежурной службы должны быть вопросы. Ответственный дежурный без остановки обязан ходить по палаткам и проверять истопников (на ночь в палатке назначаются дежурные истопники). У нас, когда я служил, истопник уснул и лбом снес печку-буржуйку. К счастью рядом еще были бойцы, которые не спали и быстро все потушили. У истопника остались не большие ожоги на лице, неделя в санчасти и здоров. Все удачно закончилось.
Кстати и спальников у нас тогда не было (СССР).
Здесь 100% косяк организаторов ночного дежурства.
вот последствия девиза: каждый сам за себя.
Соболезнования родителям.
Karcher Futuretech GmbH мобильные полевые лагеря на вооружении НАТО , которые имеют наличии системы жизнеобеспечения, включающей вентиляционное оборудование, кондиционирование, наддув, фильтрацию и подогрев воздуха, автоматизированную систему отопления, систему добычи и очистки воды, регулируемое освещение, автономную энергетическую систему. И у нас палатки, старьё типа УСТ-56, де военнослужащим приходится зимой каждые полчаса подбрасывать полено в печки-буржуйки.
24.01.2018 14:15
- гость -
ната твоя в 40 градусный мороз спрячется на гавайях самым позорным образом,
они грязевые дороги польши не осилили.
А вот зачем наших поперли в такой холод в поле , ведь очевидно что риски большие?
24.01.2018 14:15
- гость -
Вот потому войска нато ни кто и не опасается. Отступая войскам нато будет некогда разворачивать эту херь...
24.01.2018 14:00
13:44 я про то, чье ты дер*мо , а ты все одно про сыновей и холопов....
24.01.2018 14:21
- гость -
24.01.2018 14:15
- гость -
Вот потому войска нато ни кто и не опасается. Отступая войскам нато будет некогда разворачивать эту херь...
А как же НАТО у наших границ , мы во вражеском кольце, они хотят захватить наши бескрайние территории , выпить всю нашу нефть и изнасильничать всех наших женщин
Ничего то у вас ПЕдРоссов святого не осталось! Речь о убитом ,не в бою, солдате, а ты,,о дерьме в твоей истории!
а где передвижная генераторная станция и тепловая пушка от электричестваа. какой истопник в 21 веке на дровах ?
24.01.2018 14:30
- гость -
эх ,глупый человек. Их ни кто не боится. Но русские войны не любят. Даже самые захудалые вояки, кого-нибудь да и убьют. Что то да и разрушат. Зачем нам это? Мы их победим 100%, а потом опять восстанавливать все. А потом такие как ты начнут визжать, что правительство плохое, после полной разрухи за 15 лет не смогло вам всего предоставить...
Это же ракетчики! РВСН - элитные войска! И такое у них происходит! Ай-ай-ай! В ту ночь как раз "Тополя" гоняли!
-гость- 14:35
в 1945 году между СССР и США началась холодная война, в 1991 году СССР прекратил свое существование. в 2014 году между Россией и США началась гибридная война...дальше сам домыслишь?
24.01.2018 14:35
- гость -
24.01.2018 14:30
- гость -
эх ,глупый человек. Их ни кто не боится. Но русские войны не любят. Даже самые захудалые вояки, кого-нибудь да и убьют. Что то да и разрушат. Зачем нам это? Мы их победим 100%, а потом опять восстанавливать все. А потом такие как ты начнут визжать, что правительство плохое, после полной разрухи за 15 лет не смогло вам всего предоставить...
Вова без НАТО за 17 лет страну уханькал,
2014 году между Россией и США началась гибридная война
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А с НАТО какая война? А с Украиной? А в Сирии?
а где передвижная генераторная станция и тепловая пушка от электричестваа. какой истопник в 21 веке на дровах ?
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Всё это не скрепно. Да и денег стоит, а солдаты то бесплатные.
Дык, эта - а почему палатка горит и в 21 веке изготовлена из брезента?! Мало им денег страна выделяет чтобы материал был НЕГОРЮЧИМ!
скоро 29 января, США опубликуют санкционный список дружков Путина и нато никакое не понадобится.
Дрова то горючие.
Может быть, если дрова горючие, перевести современную армию на кизяки, а генераторы, тепловые пушки это в следующем веке...
24.01.2018 14:43
- гость -
Ух ты! Прям уханькал? То есть ты сидишь в землянке, жуя березовую кору и пишешь посты с компа собранного на помойке?? Замечаю странную тенденцию: чем лучше живут люди - тем сильнее они хаят существующую власть, которая их якобы обирает....
24.01.2018 14:15
- гость -
ха-ха! Ната твоя это институт благородных девиц и трансегндеров! Это не солдаты...А оренжеренйные розовые насекомые
24.01.2018 15:09
Еж
24.01.2018 14:43
- гость -
Ух ты! Прям уханькал? То есть ты сидишь в землянке, жуя березовую кору и пишешь посты с компа собранного на помойке??
Это через лет 5-6.
Замечаю странную тенденцию: чем лучше живут люди - тем сильнее они хаят существующую власть, которая их якобы обирает
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Судя по комментариям, люди у нас живут с каждым годом, всё лучше и лучше
в 1945 году между СССР и США началась холодная война, в 1991 году СССР прекратил свое существование. в 2014 году между Россией и США началась гибридная война...
-хорош выдержки из методичек для тупых .выкладывать
санкции были со времен образования Советской Республики.
СССР прекратил сушествование из за подлецов и предателей стоявших у руля.
Ты,, так мне ничё и не сказал в пользу невинно убиенного солдата.
15:18
а сейчас все нормально? Ролдугин с Роттенбергами не подкачают?
24.01.2018 15:15
- гость -
Да судя по комментариям мы должны последний... без соли доедать, но утром вечером стоя в пробке(!) я не вижу жигулей. В Белгородской области 50\50 автоваз и иномарки. В выходной день невозможно припарковаться около "Алтая", "Огней", "Ленты" или "Ашана". Что на экскурсию приезжают?
какая трагедия! бедный парень и его родители!! жутко
Экскурсии у Нас одни-туркласир!
24.01.2018 15:37
Еж
... я не вижу жигулей.
________
Дык их счас не делают...
Счас другие вёдра с гайками.
24.01.2018 14:43
- гость -
чем же он тебя так обидел?
неужто это Крым ??
Бедные родители! Дай Боже им сил это пережить.