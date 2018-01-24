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Новости

Солдат погиб во время учений в Алтайском крае

, ИА "Амител"
ЧП произошло в ночь на 22 января

Солдат-срочник, получивший ожоги во время военных учений недалеко от села Косиха в Алтайском крае, скончался в больнице. Об этом пишет портал Regnum.ru.

Издание со ссылкой на соцсети пишет, что учения проходили в полях. Одна из палаток, в которой находились шестеро солдат-срочников, загорелась. Военнослужащие успели выбежать из палатки, но одного солдата недосчитались. Выяснилось, что молодой человек запутался в спальнике, и горящая палатка упала на него.

Солдата увезли в больницу. Врачи диагностировали у него 85% ожогов тела. На следующее утро солдат умер.

Военная прокуратура региона организовала проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства ЧП. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.01.2018 13:28
гость

Солдат запутался в спальнике... не нравится мне эта формулировка гибели солдата

0  0
24.01.2018 13:34
гость

На самом деле бывает, на зимнем полевом выходе надо печку топить по очереди, истопник уснул и все, или спали все, у нас на срочке два таких случая были, в первый раз трое сгорели, во второй один, также не успел вылезти из палатки, когда брезент загорелся.

0  0
24.01.2018 13:38
- гость -

Скорее всего это Был сын кого-то из лигетивных?

0  0
24.01.2018 13:44
Сыну

24.01.2018 13:38
- гость - а ты сам то чей сын я имею ввиду чье де**мо?

0  0
24.01.2018 13:48
- гость -

Самое время в полях ночевать. Мудрые отцы командиры...

0  0
24.01.2018 13:59
- гость -

Палатки в морозы, истопник, как 40-е годы. бабки бешенные на оборону идут, а где передвижные модули АПЛ -500 (автономный полевой лагерь), про которые трубило МО РФ

0  0
24.01.2018 14:00
13:44

Я уже давно дед, а ты сынку чей холоп будешь?

0  0
24.01.2018 14:03
- гость -

24.01.2018 13:48
- гость -

В полях всегда время ночевать, это армия, а не пионерлагерь. А вот к организации несения дежурной службы должны быть вопросы. Ответственный дежурный без остановки обязан ходить по палаткам и проверять истопников (на ночь в палатке назначаются дежурные истопники). У нас, когда я служил, истопник уснул и лбом снес печку-буржуйку. К счастью рядом еще были бойцы, которые не спали и быстро все потушили. У истопника остались не большие ожоги на лице, неделя в санчасти и здоров. Все удачно закончилось.
Кстати и спальников у нас тогда не было (СССР).
Здесь 100% косяк организаторов ночного дежурства.

0  0
24.01.2018 14:08
- гость -

вот последствия девиза: каждый сам за себя.

Соболезнования родителям.

0  0
24.01.2018 14:15
- гость -

Karcher Futuretech GmbH мобильные полевые лагеря на вооружении НАТО , которые имеют наличии системы жизнеобеспечения, включающей вентиляционное оборудование, кондиционирование, наддув, фильтрацию и подогрев воздуха, автоматизированную систему отопления, систему добычи и очистки воды, регулируемое освещение, автономную энергетическую систему. И у нас палатки, старьё типа УСТ-56, де военнослужащим приходится зимой каждые полчаса подбрасывать полено в печки-буржуйки.

0  0
24.01.2018 14:21
- гость -

24.01.2018 14:15
- гость -
ната твоя в 40 градусный мороз спрячется на гавайях самым позорным образом,
они грязевые дороги польши не осилили.
А вот зачем наших поперли в такой холод в поле , ведь очевидно что риски большие?

0  0
24.01.2018 14:21
- гость -


24.01.2018 14:15
- гость -
Вот потому войска нато ни кто и не опасается. Отступая войскам нато будет некогда разворачивать эту херь...

0  0
24.01.2018 14:22
- гость -

24.01.2018 14:00
13:44 я про то, чье ты дер*мо , а ты все одно про сыновей и холопов....

0  0
24.01.2018 14:30
- гость -

24.01.2018 14:21
- гость -

24.01.2018 14:15
- гость -
Вот потому войска нато ни кто и не опасается. Отступая войскам нато будет некогда разворачивать эту херь...

А как же НАТО у наших границ , мы во вражеском кольце, они хотят захватить наши бескрайние территории , выпить всю нашу нефть и изнасильничать всех наших женщин

0  0
24.01.2018 14:33
14:22

Ничего то у вас ПЕдРоссов святого не осталось! Речь о убитом ,не в бою, солдате, а ты,,о дерьме в твоей истории!

0  0
24.01.2018 14:34
- гость -

а где передвижная генераторная станция и тепловая пушка от электричестваа. какой истопник в 21 веке на дровах ?

0  0
24.01.2018 14:35
- гость -


24.01.2018 14:30
- гость -
эх ,глупый человек. Их ни кто не боится. Но русские войны не любят. Даже самые захудалые вояки, кого-нибудь да и убьют. Что то да и разрушат. Зачем нам это? Мы их победим 100%, а потом опять восстанавливать все. А потом такие как ты начнут визжать, что правительство плохое, после полной разрухи за 15 лет не смогло вам всего предоставить...

0  0
24.01.2018 14:37
Вот блин!

Это же ракетчики! РВСН - элитные войска! И такое у них происходит! Ай-ай-ай! В ту ночь как раз "Тополя" гоняли!

0  0
24.01.2018 14:40
-гость-

-гость- 14:35
в 1945 году между СССР и США началась холодная война, в 1991 году СССР прекратил свое существование. в 2014 году между Россией и США началась гибридная война...дальше сам домыслишь?

0  0
24.01.2018 14:43
- гость -

24.01.2018 14:35
- гость -

24.01.2018 14:30
- гость -
эх ,глупый человек. Их ни кто не боится. Но русские войны не любят. Даже самые захудалые вояки, кого-нибудь да и убьют. Что то да и разрушат. Зачем нам это? Мы их победим 100%, а потом опять восстанавливать все. А потом такие как ты начнут визжать, что правительство плохое, после полной разрухи за 15 лет не смогло вам всего предоставить...

Вова без НАТО за 17 лет страну уханькал,

0  0
24.01.2018 14:44
- гость -

2014 году между Россией и США началась гибридная война
--------------
А с НАТО какая война? А с Украиной? А в Сирии?

0  0
24.01.2018 14:46
- гость -

а где передвижная генераторная станция и тепловая пушка от электричестваа. какой истопник в 21 веке на дровах ?
-------------

Всё это не скрепно. Да и денег стоит, а солдаты то бесплатные.

0  0
24.01.2018 14:48
- гость -

Дык, эта - а почему палатка горит и в 21 веке изготовлена из брезента?! Мало им денег страна выделяет чтобы материал был НЕГОРЮЧИМ!

0  0
24.01.2018 14:59
-гость-

скоро 29 января, США опубликуют санкционный список дружков Путина и нато никакое не понадобится.

0  0
24.01.2018 15:01
- гость -

Дрова то горючие.

0  0
24.01.2018 15:05
- гость -

Может быть, если дрова горючие, перевести современную армию на кизяки, а генераторы, тепловые пушки это в следующем веке...

0  0
24.01.2018 15:09
Еж

24.01.2018 14:43
- гость -
Ух ты! Прям уханькал? То есть ты сидишь в землянке, жуя березовую кору и пишешь посты с компа собранного на помойке?? Замечаю странную тенденцию: чем лучше живут люди - тем сильнее они хаят существующую власть, которая их якобы обирает....

0  0
24.01.2018 15:12
- гость -

24.01.2018 14:15
- гость -
ха-ха! Ната твоя это институт благородных девиц и трансегндеров! Это не солдаты...А оренжеренйные розовые насекомые

0  0
24.01.2018 15:14
- гость -

24.01.2018 15:09
Еж
24.01.2018 14:43
- гость -
Ух ты! Прям уханькал? То есть ты сидишь в землянке, жуя березовую кору и пишешь посты с компа собранного на помойке??

Это через лет 5-6.

0  0
24.01.2018 15:15
- гость -

Замечаю странную тенденцию: чем лучше живут люди - тем сильнее они хаят существующую власть, которая их якобы обирает
----------------------

Судя по комментариям, люди у нас живут с каждым годом, всё лучше и лучше

0  0
24.01.2018 15:18
14-40

в 1945 году между СССР и США началась холодная война, в 1991 году СССР прекратил свое существование. в 2014 году между Россией и США началась гибридная война...

-хорош выдержки из методичек для тупых .выкладывать
санкции были со времен образования Советской Республики.
СССР прекратил сушествование из за подлецов и предателей стоявших у руля.

0  0
24.01.2018 15:31
13:48

Ты,, так мне ничё и не сказал в пользу невинно убиенного солдата.

0  0
24.01.2018 15:35
-гость-

15:18
а сейчас все нормально? Ролдугин с Роттенбергами не подкачают?

0  0
24.01.2018 15:37
Еж

24.01.2018 15:15
- гость -
Да судя по комментариям мы должны последний... без соли доедать, но утром вечером стоя в пробке(!) я не вижу жигулей. В Белгородской области 50\50 автоваз и иномарки. В выходной день невозможно припарковаться около "Алтая", "Огней", "Ленты" или "Ашана". Что на экскурсию приезжают?

0  0
24.01.2018 15:47
- гость -

какая трагедия! бедный парень и его родители!! жутко

0  0
24.01.2018 15:48
- гость -

Экскурсии у Нас одни-туркласир!

0  0
24.01.2018 16:55
:)


24.01.2018 15:37
Еж

... я не вижу жигулей.
________
Дык их счас не делают...
Счас другие вёдра с гайками.

0  0
24.01.2018 17:13
- гость -

0  0
24.01.2018 17:27
- гость -

24.01.2018 14:43
- гость -
чем же он тебя так обидел?
неужто это Крым ??

0  0
24.01.2018 18:33
- гость -

Бедные родители! Дай Боже им сил это пережить.

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