Кандидат в президенты Ксения Собчак в феврале отправится в США, где планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию Русской службы Би-би-си.
Как сообщает издание, кандидат в президенты планирует выступить 6 февраля. Ксения Собчак проведет дискуссию на тему "Поставторитарное будущее России". Здесь же запланирована вступительная речь президента CSIS Джона Хамре.
Кроме этого, известно, что Собчак примет участие еще в нескольких мероприятиях.
Напомним, выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года.
Комментарии
..и не вернется.. Туда ей и дорога
.. "А как вы говорите, если у вас мозгов нет?". "Так я еще и в президенты баллотируюсь!"
-странно выборы президента РФ???!!!
а предвыборная поездка в США????!!!!
кто в чей выбор вмешивается!!!!???????????????????
Дискуссия в пидоссии о будущем России...
А почему не говорится, что в тоже самое время там будет российская делегация из 70 человек! Собчак едет за свои, а эта братва за наши деньги - поносим Собчак!
Собчак планирует посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором должен присутствовать президент США Дональд Трамп.Из России на завтрак, в частности, приглашены три депутата Госдумы — Вячеслав Никонов, Андрей Макаров и Анатолий Аксаков, а всего в российской делегации — 70 человек.
24.01.2018 15:56
- гость -
а всего в российской делегации — 70 человек.
Баблишко расеянских налогоплательщиков поехали навестить)
24.01.2018 15:56
А что кроме Ксюши там еще кандидаты в президенты там еще есть? Кто едет за ЦУ? Депутаты все там с антиамериканской позицией, во всяких списках давно висят, им лично там что светит? Жульничаешь, братец, карты передергиваешь, (ц)
24.01.2018 16:24
- гость -
Жульничать это по Вашей части!
Депутатов с антиамериканской позицией на территорию Штатов не пущают!!!
А уж какая интересная фирма CSIS! стоит погуглить.
интересно у них получается Трамп был рядом с Кисляком-неопровержимые доказательства руки кремля.
а здесь кандидат собачка -тфьфу Собчак едет в штаты к Трампу.!?!?
меня терзают смутные сомнения.!
24.01.2018 16:31
- гость -
Депутатов с антиамериканской позицией на территорию Штатов не пущают!!!
И это действо в телевизоре называют "антироссийскими санкциями"
24.01.2018 16:37
и тем не менее, гугли про Никонова и Макарова, кто бы что там не говорил, а факт на лице.
24.01.2018 16:50
- гость -
и тем не менее, гугли про Никонова
Единоросс, кгбшник, сын работника НКВД, внук сталинского наркома - что не так?
Центре стратегических и международных исследований (CSIS)
контора известная, ее относят к тайному правительству
24.01.2018 17:11
- гость -
Центре стратегических и международных исследований (CSIS)
контора известная, ее относят к тайному правительству
Это эти сидоры нам ЖКХ и налоги поднимают из года в год?
или другие?
24.01.2018 17:14
- гость -
эти люди сделали нам переворот в 90-е и написали новые законы, провели приватизацию
24.01.2018 17:19
- гость -
эти люди сделали нам переворот в 90-е и написали новые законы, провели приватизацию
Тогда ты должен презирать нынешнюю власть ибо результаты приватизации никто не собирается пересматривать.
24.01.2018 17:21
- гость -
не говори мне что я должен делать, и я не скажу тебе куда ты должен идти
24.01.2018 17:37
- гость -
Тут путинёнок порвался. Замените.
что она там забыла ? Занималась бы воспитанием ребёнка