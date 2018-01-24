22 613 школьников Барнаула 22 января пропустили занятия из-за сильных морозов. Такую статистику сообщили в администрации города. Это 44% учащихся в первую смену в учебных заведениях города. Еще около 2000 школьников отсутствовали по болезни.
Напомним, школам Барнаула рекомендовано осуществлять учебный процесс независимо от погодных условий. Однако родители или законные представители детей имеют право самостоятельно принимать решение, отпускать дитя в школу во время морозов или нет. Главное при этом — не забыть сообщить классному руководителю о причинах отсутствия ребенка на занятии.
В администрации города отмечают, что школьные программы будут скорректированы. Всю необходимую информацию родители могут получить через АИС "Сетевой край. Образование".
Комментарии
Школам рекомендовано не прекращать учебный процесс , а следовательно родители отправляют ребёнка в школу , чтобы он не отставал по программе ( лучше учителя никто не объяснит , да и родители работают ) . Не все ездят в школу на машинах , многие пешком ходят или на общественном транспорте добираются , который на 30% поредел .
Ждём когда жареный петух клюнет ? Потом будем искать крайних и назначать стрелочников ?
зато Москва каждый день в новостях сообщает что в Сибири из-за морозов школы не работают, а наши местные чинуши не отменяют занятия. все на усмотрение родителей ,с себя всю ответственность снимают
24.01.2018 13:59
гость
Далеко живущие дети остаются дома, как правило. А вот почему РЯДОМ со школой живущие не могут прийти в школу, мне лично не понятно. Тем более, когда дома мама, которая может проследить, как ребенок оделся.
пусть дома сидят, один фиг в школе нифига не учат
Сам утром к восьми часам пройдись , может поймёшь . Утром при ветерке даже слеза из глаза выбитая морозом на щеке замерзала , только сегодня ветра не было . И здоровье детей дороже понтов .
А школам так же рекомендовано не изучать новый материал при отсутствии учеников на занятиях, так что не надо придумывать,что дети ходят ,чтобы не пропускать новые темы.Если ребенок мерзнет или далеко живет-пусть дома посидит пару дней, ничего не изменится с его знаниями. я вот своего младшего не гоню в школу в морозы,но он упорно туда прется в мороз! Наверно,ему там нравится! А вечером еще и на тренировки ходит. Какой-то неправильный сын!
24.01.2018 14:25
Ируся
Замечательный сын!
мой 2 дня не ходил, в школе спокойно, на дом немного задают, в общем норм
- гость -
24.01.2018 14:25
Ируся
Замечательный сын!
да. Есть такое!
А наш бы в любую погоду не ходил. Что из него вырастет? ничего не хочет, кроме игр на компе.
Школам не рекомендовано изучать новый материал , НО они новые темы каждый день проходят и ещё самостоятельные пишут по новым темам , вот так .
мы живет не близко от школы, но ходим, так как все новые темы проходят в классе и если ты не усвоил чего-то, то учителя так и говорят, живем в Сибири, не так уж и холодно, надо ходить в школу, так что не правильно на усмотрение родителей это оставлять, нужно определить порог при котором не ходит вообще никто, если с ребенком что-то случится, то родитель и будет крайний, скажут, что не должен был отпускать
ну вспомните себя в школе и пожалейте детей
пожалейте учителей, не водите детей в школу
Мы очень растроены што морос не даёт ходить в школу. Это не даёт нам более лучше учится и получать еще знания. Очень жалко. По утрам не спится очень в школу хочетца. И в камьпьютер не играетца. Если морозы будут долго то мы вобще вырастем неучами. А если закончатца то нет.