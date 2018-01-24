Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды Барнаула" на 2018-2022 годы. Как сообщает городская мэрия, она утверждена в целях повышения качества и комфорта городской среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения города.
В документе сообщается, что ответственным за исполнение программы будет комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Общий объем финансирования программы за счет всех источников – федерального, краевого и городского бюджетов – в 2018-2022 годах составляет 1 миллиард 149 миллионов 829 тысяч рублей.
Большая часть средств уйдет на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. Планируется благоустройство парков, площадей, улиц, проездов, набережной, скверов к 2022 году общей площадью до 2112,2 тыс. квадратных метров.
В результате общественных обсуждений общественной комиссией по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" было отобрано 55 площадок (общественных территорий) в краевой столице, нуждающихся в благоустройстве.
Отбор территорий, которые примут участие в программе в 2018 году, будет произведен в ходе рейтингового голосования. На данный момент в голосовании лидирует территория Нагорного парка.
После того, как будет определена приоритетность благоустройства общественных территорий по годам, в муниципальную программу внесут изменения. Программу дополнит перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.
Комментарии
все выбранные площадки это дворы верхушки нашей администрации
В результате общественных обсуждений общественной комиссией
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Это так называемая общественная комиссия группа людей, в подавляющем числе состоящая из бывших чиновников, подконтрольная и назначенная властью. К народу они не имеют никакого отношения.
Причем тут верхушки власти? Вы посмотрите как преображаются наши старые дворы в центре, где одни хрущебы??? А детские площадки по всему городу? Наши дети и не мечтали о таком. Научитесь видеть прекрасное вокруг себя и тогда вам легче жить будет в будущем.
Дословно это означает- ни одного дерева в городе не останется...
Для улучшения своей жизни в Барнауле???
Работающий запрет заезда на почву и на содержание в городе собак и штрафы как в сингапуре за стремное поведение дадут 99% благоустроенности. Можно даже ничего кроме этого не делать, никаких ремонтов.
Ну-ну! Как в эту программу вписывается идея пристроек к школам №42 и 27 в центре, в результате которой будут уничтожены шикарные скверы на территории этих школ, где дети могут отдохнуть после уроков или на переменах, подышать чистым воздухом, полюбоваться цветами и деревьями? И где они, между прочим, сами ухаживают за растениями, на практике изучая ботанику?
Загоним деток в каменные джунгли, да на нашем солнцепеке - а потом будем удивляться, чего это они с крыш прыгают или в Раскольниковых играют.
Когда наконец будет достроена Солнечная Поляна? Сколько еще будем ездить через этот свинарник по нечищенной Геодезической?!