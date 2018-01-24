В Алтайском крае эпидемический порог превышен на 6%. Это значит, что на каждые десять тысяч населения приходится 63 заболевших ОРВИ. Норма — 60 человек. Однако ситуацию нельзя назвать тревожной, говорят эксперты.
"Это небольшой показатель. Это обычная ситуация для данного времени года. Если сравнивать с прошлым, то ситуация несколько спокойнее", — отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко.
В настоящее время на карантин закрыта одна школа в Славгороде, дошкольное учреждение в Троицком районе. Частично учебный процесс приостановлен в четырех группах четырех дошкольных учреждений (г. Бийск, г. Горняк, г. Рубцовск, Егорьевский район). В Барнауле закрытых образовательных организаций нет.
По словам Валерия Шевченко, в настоящее время наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. О начале эпидемии речи не идет. За последние две недели есть прирост обращений в поликлиники края, но это обычная ситуация.
"В 2018 году случаев заболеваемости гриппом в Алтайском крае не зарегистрировано. За прошедшую неделю в поликлиники с ОРВИ обратилось около 12 тысяч человек. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то в 2017-м уровень заболеваемости в начале января был значительно выше. Можно сказать, что морозы сдерживают начало роста заболеваемости. В транспорте, в магазинах мало людей, это тоже препятствует распространению вируса", — говорит Шевченко.
Однако есть риск, что после того, как морозы пойдут на спад, количество пациентов с ОРВИ вырастет. По прогнозам регионального Роспотребнадзора, значительный рост заболеваемости должен прийтись на конец января – начало февраля.
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