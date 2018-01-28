По народному календарю 28 января — Павлов день. В народе этот день называют — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Отмечали, что день заметно прибавился и говорили: "Павел взмок — дня приволок". В этот день смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым.
В этот день родились: в 1853 году русский философ и публицист Владимир Соловьев, а в 1897 году писатель Валентин Катаев — автор повестей, наиболее известные из которых "Белеет парус одинокий" и "Сын полка".
28 января 1938 года родился прославленный советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион Леонид Жаботинский.
В 1996 году 28 января на 56 году в Нью-Йорке ушел из жизни русский, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский.
А в 2002 году, прожив 94 года яркой и плодотворной жизни, умерла Астрид Линдгрен — автор детских сказок "Пеппи Длинныйчулок", "Мио, мой Мио!", трилогии "Карлсон, который живёт на крыше".
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Эта дата была учреждена в 2007 году для того, чтобы пользователи сети Интернет не забывали о соблюдении правил, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
Так же в этом году 28 января отмечают Международный день БЕЗ интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.
И если вы все же решите отметить этот праздник, возвращайтесь к нам на amic.ru обязательно!
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