По итогам 11 месяцев 2017 года заработная плата работников организаций в Алтайском крае показала максимальные с начала 2015 года темпы роста. Об этом сообщает Алтайкрайстат. По данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в регионе выросла более чем на 7 % по отношению к 2016 году. Рост реальной заработной платы составил 3,2%.
Основной рост показали доходы работников, занятых в обрабатывающих производствах. Здесь заработная плата выросла по сравнению с 2016 годом на 9,7%. При этом рост в металлургическом производстве составил 28,6%, в производстве лекарственных средств и материалов — 15,3%, машин и оборудования — 14,8%. В сельском хозяйстве заработная плата увеличилась на 7,7%.
Также, по сообщению Алтайкрайстата, высокие темпы роста показывают зарплаты и в непроизводственном секторе экономики: сфере образования (109,8%), сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (109%).
Комментарии
радость то какая!!! вот же повезло то жителям Алтайского края!!! обидно что в моем Алтайском крае она не растет нифига... так же люди добрые?
А при чем здесь люди - если власть говорит, что живем хорошо, а зарплаты растут - значит так оно и есть!
Неимоверных рост зарплат Нас приведёт к небываеломобу РОСТУ!
В заголовке так и написано "Темпы роста власти".. Все верно
А Я о чём все эти годы говорил?
Никогда в этом сомненья у Меня не была!
Власть: Мы стали жить лучше!
Народ: Мы рады за вас...
Эффект низкого старта?
Я житель Алтайского края , тов..Карлин, прошу помощи переселиться в Ваш Алтайский край , надоело безденежье
администрации надо с утра на работу на ОТ добираться, что бы электорат каждое утро выражал им свою радость о том как хорошо жить в алтайском крае под их руководством
ЧЕ??? На нашем предприятии люди хотели обратится за повышением к ген. дир., на что получили ответ, что все плохо и повышения не ждите.
я даже писать не буду
хахахахаха
У нас всё срезают, сокращают.
Полное вранье
ПО ХОДУ ЛЫСЫЙ С РЕН-ТВ БЫЛ ПРАВ!!!
ПАРАЛЛЕЛЬНЬНЫЕ МИРЫ СУЩЕСТВУЮТ !!!
За что вам зарплату повышать хомячки? За то что комменты здесь строчите? У меня дворник Юрий дом убирает и еще 15 объектов у него. Зарабатывает 70-80 тысяч. Ездит по объектам на своем джипе. Так кто хочет денег, тот пашет, а не в инете торчит!!!
"работодатель" из мАсквы наверно...
Предлагаю нашему Алтайскому краю напасть на тот Алтайский край где живётся намного лучше.
Власти людей за полных иди отов держат.
Типо получали 7000 рублей, стали получать 7700 р.?
В СССР были РАЙсоветы, а теперь АДминистрации...Как корабль назовёшь, так он поплывёт
Лизуны амиковские,пора уже имена поменять,палитесь)))
Опять враньё и очковтирательство,крайстат статистику ведёт, похоже, в АДмистрации края.Где они обнаружили производство и С\хозяйство сами то хоть верят тому что пишут.Зарплаты действительно подросли,согласно указу президента,у этих якобы слуг народа и народных избранников не более.Кому врут ? Похоже сами себе и ведь наверно верят этому.Дурдом.
теперь понятно - почему моя знакомая (работает в школе) и весь коллектив в декабре получила такую премию ! какой за 20 лет работы ни разу не видывала. Это просто так подгоняли "рост зарплат" к нужному проценту.
сфере образования (109,8%),
В районах с нового года убрали все добавки и стимулирующие,учителя будут получать на 5000 меньше, у некоторых будет меньше прожиточного минимума.
Надежда только одна на выборы можно будет продать честь и Родину взбрасывая "левые" билютни...
Ну а что, у нас ведь любят показуху?! В нашей организации официальную з/п повысили на 1500руб., зато конвертик похудел на те же 1500руб. Зато для отчётности - да, реальная з/п выросла на скокатотам процентов.))