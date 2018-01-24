Специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что аномально холодная погода продолжит держаться в регионе и на предстоящих выходных.
"В Алтайском крае в период с 25 по 28 января сохранится аномально холодная погода – минимальные температуры воздуха -35 ...-40 градусов, местами сильные морозы — 43 ... -48 градусов", — сказано в сообщении.
В региональном МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в условиях критически низких температур атмосферы.
Если вам приходится длительное время находиться на улице, необходимо иметь в виду следующее:
Чаще подвергаются действию холода периферические части тела: пальцы ног и рук, а также нос, уши и щеки. Обморожения возникают только при длительном воздействии холода, обычно в результате низкой температуры воздуха, а также при соприкосновении тела с холодным металлом на морозе, с жидким и сжатым воздухом или сухой углекислотой. Обморожение наступает и при нулевой температуре воздуха, когда повышена влажность, сильный ветер, а на человеке промокшая одежда или обувь. Предрасполагают к обморожению общее состояние организма вследствие голодания, утомления или заболевания, а также алкогольное опьянение.
Различают четыре степени обморожения тканей: первая — покраснение и отек; вторая — образование пузырей; третья — омертвение кожи и образование струпа; четвертая — омертвение части тела (пальцев, стопы).
При обморожении нельзя: быстро согревать обмороженные места (обкладывание грелками, горячий душ, теплая ванна, интенсивное растирание, согревание у открытого огня и т.п.), так как при этом пораженные ткани, нагреваясь, но не получая из крови кислорода, чернеют и отмирают; растирать обмороженные участки снегом из-за повреждения мелкими льдинками поверхности кожи и занесения инфекции; употреблять для согревания алкоголь (он вызывает сначала расширение, а затем резкое сужение кровеносных сосудов и ухудшение снабжения пораженных участков кислородом); натирать обмороженные участки тела жиром, так как это нарушает кожное дыхание и препятствует выводу из пор продуктов распада пораженных тканей. Помните: спасти обмороженные ткани можно, только немедленно обратившись в хирургическое отделение ближайшей больницы!
Если вы обморозились:
Осторожно разотрите обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом. Снимите перчатки или обувь, руки согрейте дыханием и легким массажем, а стопы ног разотрите в направлении сверху вниз. При сильном обморожении (потеря чувствительности, боль, бледная и холодная кожа) укутайте пораженное место теплыми вещами или по возможности несколькими слоями ваты, марли, полиэтилена и постарайтесь быстрее добраться до теплого помещения.
Немедленно сами или с помощью соседей вызовите врача. Повязку не снимайте, иначе в результате перепада температур нарушится нормальное кровообращение в тканях. Пейте любой горячий напиток (сладкий чай, кофе, молоко), примите таблетку аспирина и анальгина, а также 2 таблетки "Но-шпы", 15-20 капель корвалола или валокордина, под язык положите таблетку валидола или нитроглицерина и ждите врача.
Комментарии
ура
очень холодно, 40 минутная прогулка превратила меня в сосульку.