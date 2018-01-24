Представители Молодежного парламента при Госдуме предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей. Об этом пишет RT.
"Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильем молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита", — отметил представитель Молодежного парламента.
По мнению авторов инициативы, сумма первоначального взноса может быть распределена между платежами или банк может компенсировать повышенные риски с помощью процентной ставки.
Если такое изменение удастся претворить в жизнь, то молодые семьи смогут купить квартиры быстрее и не ждать, пока накопят первоначальный взнос.
Речь идет о семьях, членам которых еще не исполнилось 35 лет.
Комментарии
т.е. после 35 люди уже ненужны гос-ву. в стране должны быть равные условия для всех слоев общества
Молодежный парламент предложил отменить взнос по ипотеке для молодых семей
..и прекратил своё существование.
По мнению авторов инициативы, сумма первоначального взноса может быть распределена между платежами или банк может компенсировать повышенные риски с помощью процентной ставки.
Если такое изменение удастся претворить в жизнь, то молодые семьи смогут купить квартиры быстрее и не ждать, пока накопят первоначальный взнос.
Кто этих балбесов делегирует? Если они не могут накопить 30% на первоначальный взнос, то за счет каких средств они собираются большую сумму ежемесячно платить?
может этим молодым семьям квартиры как в СССР выдавать?
Мы сами как то выкручивались в начале 2000-х, недоедали, одевались абы как, на жильё сами зарабатывали, ипотека тогда 15% была, на первый взнос 30%, кредиты под конские проценты брали или всей роднёй собирали. Детей рожали не за маткапитал и прочие печенюшки, декретные тогда практически не платили. А этим "молодым" семьям и хату нахаляву и денег за детей. Кого растим, поколение нахлебников и дармоедов?
24.01.2018 17:39
- гость -
Тогда нефть была 120 баксов и в стране начали появляться деньги, а сейчас нефть 60, так что как то так
может этим молодым семьям квартиры как в СССР выдавать?
Мы сами как то выкручивались в начале 2000-х, недоедали, одевались абы как, на жильё сами зарабатывали, ипотека тогда 15% была, на первый взнос 30%, кредиты под конские проценты брали или всей роднёй собирали. Детей рожали не за маткапитал и прочие печенюшки, декретные тогда практически не платили. А этим "молодым" семьям и хату нахаляву и денег за детей. Кого растим, поколение нахлебников и дармоедов?
Гость, а, может, просто зарплаты сделать такие, чтобы ЛЮБОЙ работающий человек смог купить себе жилье, независимо от возраста и наличия семьи! Если вы смогли ипотеку взять в 2000-х, то точно не бедный человек. С вами говорить тогда вообще бесполезно, ибо сытый голодного не разумеет. Самая смешная фраза - "всей родней собирали"! Да сейчас вся родня только для галочки. Никто никому и 1000 не даст взаймы. Каждый живет лишь для себя любимого, а на другого чихали, особенно, если ты беднее и с тебя нечего поиметь. Раньше люди были добрее и дружнее.
для 24.01.2018 18:02
Не минимум
если бы у меня были деньги, зачем мне ипотека? Не задумывались?
По своей родне не судите! Мы и сейчас очень дружны от прабабушек-дедушек до внуков.
И про богатость, как сейчас помню, жена в декрете, и на мою зарплату, проиходилось выбирать пакет молока или полбулки хлеба. Так как на то и то денег не хватало.