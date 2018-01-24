Фото: izhevsk.vibirai.ru
Барнаульский автовокзал за последние пять лет сократил количество рейсов. На этот процесс, в частности, повлияли интернет-приложения для поиска попутчиков для совершения поездок на автомобилях. Об этом сообщил заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.
В среду, 24 января, краевым журналистам продемонстрировали диспетчерский центр навигации, где наблюдают за всеми передвижениями автобусов в регионе. По словам представителя регионального Минстройтранса, сегодня в регионе действует 886 маршрутов, которые обслуживают 12 тысяч автобусов.
Ежегодно транспорт в Алтайском крае перевозит более 220 миллионов человек. Более двух тысяч перевозчиков находятся ежедневно под системой наблюдения. Дмитрий Коровин сообщил, что за последние 10 лет в регионе стало больше автомобилей на 210 тысяч. На транспортный процесс повлиял интернет, сегодня все услуги можно получить онлайн.
"Это сказалось и на автомобильном рынке. Если пять лет назад барнаульский автовокзал ежедневно отправлял 360 автобусов, то сегодня их количество сократилось до 300", — сообщил заместитель министра, отметив, что за последние годы удалось избавиться от автобусов малой вместимости на межмуниципальных маршрутах. Средний возраст автобусов уменьшился на 12 лет. В Алтайском крае действует 53 международных маршрута.
Кроме того, Дмитрий Коровин рассказал о работе пассажирского транспорта в период аномальных морозов в Алтайском крае. В период плохой погоды увеличилось количество пассажиров, которые пересели на общественный транспорт. Благодаря работе центра мониторинга удалось избежать происшествий на трассах. Была перекрыта дорога из Барнаула в сторону Кемерово. В среднем ежедневно закрывалось до 200 маршрутов из-за технических проблем. Перевозчики отменяли рейсы по соображениям безопасности.
Комментарии
А цену не задирайте, качество улучшайте.
сделайте сервис для вип-клиентов "доставка до подъезда"))
Бибик стало больше - вот и вся арифметика. Интернет тут не причем.
24.01.2018 16:53
- гость -
...Интернет тут не причем.
______
Интернет, конечно, ни при чём.
А вот всякие сервисы в нём - они здорово крови автобусникам попортили.
Таксисты-то быстро сориентировались: бла-бла по телефону - и, типа, попутчиков берут (остались самые странные на автовокзале: "До Горного, до Горного!", "Белокуриха!".
А автобусникам так никак не получится...
Автобус ест раза в 3-4 солярки больше чем легковая. Почему же при вместимости в 10 раз больше у него билеты дороже? Аппетиты хозяев?
автобус дороже потому, что возить пассажиров это единственный заработок автобусника
автомобилисты, которые берут попутчиков, имеют свой резон ехать, плюс пассажиры кому-то приятный бонус, отбивающий стоимость бензина
Потому ,что у автобуса колесо в 10 раз дороже,чем у пузотерки.масла и тосола в 10 раз больше заливается.И.Т.Д.
Ага и большая часть автобусов старые развалюхи со сквозняками и неоткидывающимися спинками , зимой не во всех тепло, летом дышать нечем, и, например, из Горняка мы едем почти 7 часов 400км за 700рублей без багажа, на машине не больше четырёх часов, а стоимость выше на 100-200 рублей, повезёт -так и по цене билета, за сотку и до подъезда доставят.
Напомнить о недавней аварии на новосибирской трассе??? Два бла- бла кара угробили пятерых человек) Извозчик частный- путь опасный!
А вам напомнить сгоревший автобус и 50 погибших?
24.01.2018 17:22
гость
Потому ,что у автобуса колесо в 10 раз дороже,чем у пузотерки.масла и тосола в 10 раз больше заливается.И.Т.Д.
Колёса 6х15000=90тыр(ресурс тыщ 80км)
Антифриз 15-20л х 3000рубл.(на год)
Масло 11-15л х400руб.~ 6000he, (на 7-9тыс пробега)
Расход соляры 15-25л\100км = 1000руб\100км
Вместимость 40-50 буратин.
Барнаул-Рубцовск 300 км
40 буратин х 580 рушлей = 23200рублей минус соляра 3000+зряплата(2водит.) 2000 = 18200\за 300км пробега
24.01.2018 19:08
- гость -
где ты антифриз по 3000 за литр нашел?
24.01.2018 20:30
- гость -
где ты антифриз по 3000 за литр нашел?
Антифриз 15-20л х 3000рубл. это за 15-20 литров