Европа Плюс Барнаул предлагает отметить День студента вместе 25 января. Для того, чтобы получить "зачет" от диджеев радиостанции, нужно лишь рассказать, как вы сдали зимнюю сессию.
Европа Плюс Барнаул одарит всех, кто весело живёт от сессии до сессии. Розыгрыш пройдет в программах "Европейское утро" с 08.00 до 10.00 и "Барнаул — Онлайн" с 17.00 до 18.00.
У каждого студента, выполнившего задание, есть шанс выиграть билеты в "Киномир" и сертификаты в "Пионер-Парк". Оторвитесь по полной вместе с Европа Плюс Барнаул.
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