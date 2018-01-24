Депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова предложила ввести туристические льготы для молодежи, которая путешествует по России. Об этом пишет RT.
Кувшинова подчеркивает, что молодежный туризм должен стать приоритетным направлением отрасли. Депутат говорит о том, что нужно выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт для молодых людей.
"Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны", — отметила Кувшинова.
Этот законопроект в Госдуме планируют разработать в течение весенней сессии.
Комментарии
Кувшинова подчеркивает, что молодежный туризм должен стать приоритетным направлением отрасли.
Отозвать мандат у этой кукушки. Она провоцирует дискриминацию по возрасту.
+++