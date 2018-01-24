ОНФ проверит исполнение поручений президента по маткапиталу на Алтае

Активисты реготделения ОНФ в Алтайском крае возобновили мониторинг реализации мер по поддержке рождаемости. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин продлил действие программы материнского капитала до 2022 года.
В пресс-службе ОНФ сообщили, что необходимость таких проверок действительно есть как по федеральному материнскому капиталу, так и по региональному. Там призывают семьи обращаться к ним, если возникают проблемы при предоставлении этого вида поддержки.
Например, недавно в Народный фронт обратилась жительница Барнаула, мать троих детей Елена Федотова. Она пыталась получить региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий — хотела погасить ипотеку. Однако в краевом Министерстве труда и соцзащиты возникли претензии к терминологии кредитного договора.
"Я обратилась за помощью в Народный фронт, поскольку знала, что там контролируют исполнение указов и поручений президента. В ОНФ изучили документы, поняли, что нам отказали необоснованно, и написали обращение в краевое министерство с просьбой разобраться в ситуации. В итоге мы получили материнский капитал. Наша семья очень благодарна активистам Народного фронта за помощь. Думаю, что после этой истории в органах соцзащиты Алтайского края будут внимательнее изучать кредитные договоры семей, которые хотят улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала", — рассказывает Елена Федотова.
По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Юрия Абдуллаева, демографические меры предыдущих лет принесли результаты. В стране увеличилось число семей с двумя и более детьми.
"А с этого года по инициативе президента, лидера Народного фронта Владимира Путина началась перезагрузка демографической политики. Принят целый ряд новых мер по финансовой поддержке семей", — сказал Абдуллаев.
Он призвал власти на местах быть внимательнее при рассмотрении документов и заверил, что ОНФ держит на контроле оказание государственной поддержки семьям с детьми в Алтайском крае.
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