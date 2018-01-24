Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало проверку по сообщению СМИ о высадке ребенка из автобуса на мороз. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
"Выявлена информация о том, что в городе Новокузнецке кондуктор заставила выйти из автобуса 11-летнюю девочку. На улице в это время температура воздуха составляла -35 градусов. По данному факту начата доследственная проверка", — сообщили в Следкоме.
По информации ряда местных изданий, из автобуса №90 высадили ребенка за безбилетный проезд. Со слов очевидцев известно, что девочка ехала с остановки "Районный суд" до остановки "Аптека". Она пыталась расплатиться транспортной картой, но кондуктор высадила ее, сказав, что по картам не рассчитывают.
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Сейчас следователи устанавливают личность кондуктора и обстоятельства произошедшего. О каком-либо вреде здоровью ребенка не сообщается.
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Комментарии
Если бы моего ребенка высадили на мороз, я бы морды бы расцарапала кондукторше
24.01.2018 16:54
- гость -
Высаживать в мороз, конечно же, свинство, однако... Не пробовали давать детям деньги на проезд, а при отсутствии денег позвонить Вам и дождаться в школе или тёплом магазине пока Вы им деньги подвезёте? Мороз ни по каким правилам не является поводом для безбилетного проезда.
А очевидцы не могли заплатить за девочку? Любят у нас все быть добрыми за чужой счёт!!!
Теперь кондуктора крайней сделают.
А другие пассажиры,неужели не могли рассчитаться за ребенка? Все просто наблюдали и охали, а помочь мог каждый!!! Или это все произошло так быстро? .....
если правила перевозки пассажиров такие или гос-во. предлагает кондукторам возить детей за свой счет?!
надо было до конечной довезти ребенка и передать полиции, а полиция пусть с родителями разбирается почему у них ребенок без денег по морозу шляется
24.01.2018 16:54
- гость -
Вам бы тоже морду расцарапать, ваш ребенок по морозу шел до автобуса....
проблема высосана из пальца, нет денег иди пешком, сейчас через каждые 100 м. магазины, зайди погрейся и иди дальше.
просто гос-во не хочет решать данную проблему а решение простое, субсидии перевозчикам и бесплатный проезд школьникам.
24.01.2018 17:22
- гость -
С какого перепуга возить кого то бесплатно? Зачем мне такой бизнес, куда вы будете приходить и обслуживаться бесплатно?
Может гос-во должно обязать вас перед работой минимум 2х чужих детей завозить в школы. Или то, что вы предлагаете для других, для вас не подходит?
Что тут у нас? Аа-а-а-а, так это новости русского мира! Послушаю.
Не пойму , отписавшиеся новость совсем не читали ? Ребёнок пытался расплатится транспортной картой , но её не приняли , захотели наличку .
люююдииии! человеки вы или нет??? где ваша человечность??? ведь это такие простые вещи - помочь ближнему, нуждающемуся именно сейчас в эту минуту .... будьте добрее друг к другу ......
кондукторы-жлобы по жизни, тупые и неудачники! вместо денег сделала бы селфи и попросила написать благодарность их компании в интернете. это можно использовать как рекламу. а теперь фирму и кондуктора будут сношать и уволят.
вот в туалеты кафе всегда бесплатно пускают мам с детьми.
Предлагаю вам на личном примере передать свои реквизиты компаниям перевозчикам и оплачивать проезд безбелетных пассажиров, слабо?
24.01.2018 18:14
Крику души
Хорошее предложение. Нужно настряпать табличек в автобусах с телефонами небезразличных людей и все наладится.
24.01.2018 18:14 в России в день ОТ перевозит 500млн пассажиров. случаи с неумными кондукторами 1 в месяц, т.е. 1 на 15млрд.пассажиров. не разорятся! этот скандал дорого обойдётся кондуктору и транс.компании.
24.01.2018 18:25
- гость -
а если она на следюущий день также без денег залезет то тоже её бесплатно катать?
24.01.2018 18:27 она также без денег залезет вероятность 1 к 15 000 000 000 . кирпич вам на голову упадёт с гооораздо большей вероятностью
автобус больше сжёг топлива(а кондуктор нервов) во время высаживания ребёнка, чем если бы просто ехал себе дальше.
24.01.2018 18:35
- гость -
а если она спалит лайфхак и они всем классом начнут кататься, что нужно будет сделать кондуктору?
тем более вина транс.компании- почему у кондуктора нет терминала для карт? штраф 50тыр! +компенсация морального ущерба девочке +оставление в беспомощном состоянии статья УК есть.
Со слов очевидцев известно, что девочка ехала с остановки "Районный суд" до остановки "Аптека". Она пыталась расплатиться транспортной картой, но кондуктор высадила ее, сказав, что по картам не рассчитывают.
Тормозить автобус и пояснять пассажирам, пока не оплатят безбилетника никто никуда не поедет...меньще будет жадных "очевидцев"
Ведь действительно, вот ведь какой мы Великий Русский Народ - ребёнка выкидывают, а все становятся очевидцами))) Эту страну не победить.
24.01.2018 18:38 ну словами пристыдить можно, но не высаживать. не будут 10-летки так наглеть. для совсем наглых 16-летних вызывать ревизоров-контролёров, они могут задержать и передать полиции.
24.01.2018 18:38 вы этого хотите- метод гитлера- расстреливать всех зайцев пару недель на глазах пассажиров. до сих пор зайцев в Германии нет.
Ну ни в одной стране не стали бы винить кондуктора. А мамашу бы лишили родительских прав за необеспечение ребенку нормальных условий(в данном случае проезда - кроме карты, должны быть и наличные деньги), а ребенка бы отдали в приемную семью.
вызывать ревизоров-контролёров, они могут задержать
а на основании какого закона они могут кого либо лишить права передвижения?
Ну нет такого права у кондуктора из салона ОТ кого-либо высаживать!!!