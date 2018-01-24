Сотрудники ГИБДД помогли водителю грузового автомобиля, который слетел в кювет утром в среду, 24 января, на развязке при подъезде к городу Новоалтайску. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по краевой столице.
Отметим, что минувшей ночью столбики термометров в Барнауле опускались ниже 30 градусов. Сначала сотрудники полиции пытались собственными силами помочь водителю выехать из кювета, но грузовик оставался неподвижным, после чего было принято решение остановить попутный большегрузный транспорт, который оказал посильную помощь. С помощью буксировки грузовик был выдворен из снежного плена.
В ГИБДД напоминают, что не нужно терять время и сразу же обращаться к сотрудникам ГИБДД, которые в морозные дни постоянно патрулируют автодороги. Инспекторы ДПС при необходимости окажут все возможное содействие, помогут с вызовом медиков, технической службы или эвакуатора.
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