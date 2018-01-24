Жители Барнаула все реже стремятся подгадать день своей свадьбы и зарегистрировать свои отношения в "красивую" дату. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
В одном из ЗАГСов Барнаула с начала двухтысячных годов желающих пожениться в определенные дни, когда сочетание числа, месяца и года наиболее удачно, к примеру, 01.01.01, 12.12.12 или 07.07.17, столько же, а иногда даже меньше.
Сейчас, например, в ЗАГСе Ленинского района в среднем за один день узами брака связывают себя 20-23 пары. Единственным исключением за все время был 2008 год. 8 августа 2008 года в этом ЗАГСе узами брака связали себя 28 пар.
Комментарии
просто вступать в брак стали реже, т.к. на свадьбу денег нет. Знакомая занимается проведением свадеб, говорит, что полная ж... в этой сфере
Когда любители красивостей разводиться будут, тоже запоминающуюся дату подберут?
Есть деньги или нет, а свадьбу играть надо! Без свадьбы только мухи женятся!
Глвное все традиции пережили их уже нет,а свадьбу оставили)).Но и этой традиции недолго жить.