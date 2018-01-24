Скончался экс-декан юрфака Алтайского госуниверситета Виктор Музюкин

23 января после тяжелой болезни в возрасте 68 лет скончался бывший декан юридического факультета Алтайского государственного университета (с 1991 по 2011 год) Виктор Музюкин. Прощание с ним состоится в четверг, 25 января.
Виктор Яковлевич Музюкин — заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса АлтГУ. Его знали как волевого и принципиального руководителя.
"Будучи деканом, Виктор Яковлевич уделил особое внимание развитию и совершенствованию структуры факультета: были созданы центр повышения квалификации, студенческая юридическая консультация, открыто три филиала кафедр и три новые кафедры. Он являлся организатором ряда всероссийских и межрегиональных научно-практических конференций, ответственным редактором многих научных сборников и учебных пособий, готовил заключения по проектам нормативных правовых актов федерального и краевого уровней", — сообщили в университете.
На юрфаке Виктор Музюкин работал с 1975 года.
Ректорат и юридический факультет Алтайского государственного университета, а также портал Amic.ru выражают соболезнования родным и близким покойного.
Прощание с Виктором Музюкиным состоится в четверг, 25 января, с 11.00 до 13.00 в актовом зале корпуса АлтГУ на пр. Социалистическом, 68.
Комментарии
RIP
Царствия небесного Вам, Виктор Яковлевич! Знал Вас лично с 1996 по 2001 годы. Вы были очень харизматичной личностью! Выпускник